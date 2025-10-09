Tellado avisa a Sánchez que "mentir" en la comisión de investigación del Senado "puede tener consecuencias penales"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que "llega el momento de la verdad" con la comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha avisado que "mentir" en ese órgano puede "tener consecuencias penales".

"Todos los caminos llevan al Uno. Con todo su entorno cuestionado, la duda ya no es si sabía algo, sino cuánto participó", ha afirmado Tellado, un día después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara que Pedro Sánchez se sentará en octubre en la comisión del 'caso Koldo'.

Según el 'número dos' del PP, "llega el momento de la verdad". "Sánchez comparecerá en el Senado, donde mentir en la comisión puede tener consecuencias penales", ha advertido en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

FALTAR A LA VERDAD PUEDE ACARREAR PENAS DE HASTA UN AÑO DE CÁRCEL

En concreto, el artículo 502.3 del Código Penal señala textualmente: "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

Además, el artículo 502 del Código Penal asegura que los que, "habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia".

"Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años", añade el citado precepto del Código Penal.

Por lo pronto, fuentes de Moncloa han señalado que Sánchez acudirá "encantado" a la comisión del 'caso Koldo' y esperan que el resultado sea contraproducente para el PP. Además, señalan que ya han pasado otros ministros por la citada comisión, que han hecho buenas intervenciones y que, en lugar de ponerles en evidencia, el PP ha salido perdiendo, según las mismas fuentes.