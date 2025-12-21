Tellado, Bravo y Arenas ya están en la sede del PP para el recuento y se espera la llegada de Feijóo y Sémper

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, y el secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, ya están en la sede del PP para seguir el recuento electoral de las elecciones extremeñas de este domingo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está de camino a la sede para seguir también el escrutinio con su equipo y se espera la asistencia del portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, según han avanzado fuentes 'populares'.

El pasado mes de julio Sémper anunció que padecía cáncer y suspendió su agenda para someterse a un tratamiento. En los últimos meses ha estado alejado de los focos si bien el pasado mes de septiembre se le pudo ver en una reunión del PP que convocó Feijóo en Aranjuez (Madrid) con motivo del inicio del curso político.