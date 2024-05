Tellado culpa al "ministro bocazas" Óscar Puente de empezar la crisis diplomática con Argentina

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado de "bocazas" al ministro de Transportes, Óscar Puente, y le ha culpado de empezar la crisis diplomática entre España y Argentina después de haber insinuado que el presidente del país latinoamericano, Javier Milei, "consumía drogas".

"No estaríamos en esta situación si no tuviésemos un ministro de Transportes que es un auténtico bocazas que no puede representar al Gobierno y a nuestro país. Esta crisis diplomática la inició Óscar Puente cuando públicamente y ante medios de comunicación calificó al señor Milei como drogadicto", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Tellado ha proseguido diciendo que espera que no le acusen de "generar lodo" cuando dice "ministro bocazas" porque cree que es "un adjetivo calificativo que se adapta perfectamente a la realidad para describir al personaje" que representa Óscar Puente, quien en su opinión es quien inició la crisis diplomática con un país con una fuerte "tradición de hermandad" como es Argentina.

Por otro lado, el portavoz del PP, Borja Sémper, también ha criticado en una entrevista a Telecinco la retirada del embajador de Argentina porque "engorda el problema". "Lo primero que tendría que hacer el Gobierno es tratar con respeto al resto de mandatarios del mundo, y cuando esos mandatarios que han sido insultados, responden, el Gobierno tiene que estar por encima", ha puntualizado.

Europa Press