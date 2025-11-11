Tellado dice que el fiscal general "presuntamente delinquió siguiendo órdenes de Moncloa": "Somos una anomalía mundial"

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "presuntamente delinquió siguiendo órdenes del Palacio de la Moncloa" y ha recalcado que "es una falta de respeto" que el presidente del Gobierno, al afirmar que es "inocente", "adelante un veredicto" para "defender" al jefe del Ministerio Público.

"Hoy España es una anomalía mundial al tener en el banquillo a quien debería ser el principal promotor de la acción de la justicia. Somos una anomalía mundial, por mucho que Sánchez pretenda normalizarlo", ha declarado Tellado en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, que ha presentado la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.

Después de que Pedro Sánchez asegurase este fin de semana en el diario 'El País' que el fiscal general es "inocente" y "más aún tras lo visto en el juicio", Tellado ha indicado que esa entrevista "es una colección de embustes". "Es la antología de la mentira. Volumen infinito. En eso Sánchez no tiene precio", ha manifestado.

El 'número dos' del PP ha indicado que esas declaraciones de Pedro Sánchez "lo que ponen en evidencia es que el fiscal general del Estado presuntamente delinquió siguiendo órdenes del Palacio La Moncloa".

"Yo creo que es una falta de respeto que Pedro Sánchez adelante un veredicto para defender a su fiscal general del Estado", ha manifestado, para añadir que la situación es "tremendamente grave" porque en España tienen "sentado en el banquillo de los acusados" a quien "debiera perseguir el delito".

Según ha resaltado, eso "en ninguna democracia madura" y "moderna", podría pasar. "El fiscal general del Estado hace tiempo que debió haber dimitido, y si no dimitía, debió haber sido cesado por el Gobierno de España. Y eso no se ha dado porque están todos metidos en un gran lío", ha aseverado.

Tellado ha asegurado que García Ortiz "utilizó su cargo para dañar a una persona vinculada al Partido Popular" y "para atacar a un rival político", en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El dirigente del PP ha indicado que es "grave" ver que un fiscal general del Estado "borra su teléfono móvil destruyendo pruebas", con "obstrucción a la justicia, para que no le pillen". "Quien nada tiene que ocultar, nada teme y nada borra, y el que borra es que sabe que lo tienen pillado", ha apostillado.

Tras afirmar que "todo lo que toca" Sánchez "lo ha podrido", ha criticado que su Ejecutivo se atreva a "cuestionar la acción de los jueces", "adelantar veredictos" y no respetar "un principio elemental en cualquier democracia, como es la separación de poderes". "Sánchez es un peligro para la democracia en nuestro país. Sánchez debe caer en las urnas por higiene democrática", ha declarado.

Por otra parte, Tellado también ha cargado contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por haber sido "pillado en sus mentiras" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Decía no conocer a la trama y resultó ser su conseguidor, su cobrador del frac", ha enfatizado.

Tellado se ha preguntado "cómo es posible que un personaje" como Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, "tuviera esa influencia total" en presidentes autonómicos y en ministros.

"Todos hemos leído esos mensajes. Koldo estaba a los mandos. Torres le obedecía mansamente a un personaje así. Pues esto ha sido la era Sánchez", ha exclamado.

El secretario general del PP ha aludido a los audios entre Koldo García y el exministro Ábalos, que evidencian que "su desprecio a las mujeres ha sido una constante" y que "tocó techo con el reparto de prostitutas". "Unos audios que van a acompañar al sanchismo durante toda su vida. Un símbolo de todo lo que ha sido esta etapa: corrupción, hipocresía, sordidez y la más absoluta de las desvergüenzas", ha sentenciado.

En este punto, ha señalado que Alberto Núñez Feijóo apostará por abrir una "etapa luminosa" en España si llega a Moncloa, ya que, según ha dicho, la misión "histórica" del PP es reconstruir todo lo que Sánchez ha destruido en una etapa "destituyente". "La próxima legislatura ha de ser la reconstituyente", ha declarado.

Tras asegurar que Sánchez "ha hecho de la corrupción su forma de vida", ha indicado que el gobierno de Feijóo aprobará el mayor plan de regeneración institucional desde la Transición para blindar la separación de poderes, restaurar la igualdad ante la ley, garantizar la independencia de las instituciones y aplicar una política de inmigración firme que acabe con el descontrol, según ha dicho.