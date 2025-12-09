Tellado dice que "el Gobierno en pleno debería dimitir" tras la "sentencia histórica" del TS sobre el fiscal general

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez "en pleno" debería "dimitir" tras la "sentencia histórica" del Tribunal Supremo que condena al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En el fallo que se ha conocido este martes, el TS ha sentenciado que García Ortiz "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador —novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— lo fue tanto por la filtración a los medios del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar como por la publicación de la nota de prensa que lo mencionaba.

Además, la sentencia señala que sobre el fiscal general "pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación", al tiempo que indica que "no existe" norma alguna que obligase a Álvaro García Ortiz a borrar el contenido de su teléfono móvil "casualmente el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después" de que se abriera la causa en su contra por revelación de secretos contra González Amador.

"EL GOBIERNO EN PLENO DEBERÍA DIMITIR"

Tellado ha afirmado que ya conocen "la sentencia histórica del Tribunal Supremo condenando a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia. "Ahora el Gobierno en Pleno debería dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'", ha añadido en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que "ha quedado comprobado y acreditado que el fiscal general del Estado cometió un delito". A su entender, ya le pueden "llamar primer fiscal general del Estado delincuente".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha admitido que aún no había leído la sentencia pero se ha mostrado convencida de que el TS, como "máximo órgano jurisdiccional" de España, habrá "hecho una profunda sentencia en la que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente".

GAMARRA DICE QUE ES "ILEGAL" LO QUE HIZO GARCÍA ORTIZ

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado que el hecho de que el fiscal general "redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares, es ilegal".

"Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme", ha afirmado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.