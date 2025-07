Tellado dice que la alternativa al Gobierno "acabado" de Sánchez está en marcha para que Bildu "no decida ni una coma"

ERMUA, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que la alternativa al gobierno "acabado y finiquitado" de Pedro Sánchez está "en marcha" para que EH Bildu "no pinte nada y no decida ni una coma del futuro de este país". "Los asesinos y quienes los apoyaron volverán a ocupar el lugar que les corresponde, que es la papelera moral de España", ha asegurado. Tellado ha participado este sábado en Ermua (Bizkaia) en el acto de recuerdo al edil del PP Miguel Ángel Blanco con motivo del 28 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. El dirigente del PP ha indicado que lo ocurrido fue una "salvajada" y "un asesinato cobarde", y ha defendido que la "historia criminal de ETA se enseñe en toda España, y se reconozca el sufrimiento de sus víctimas". Por ello, según ha apuntado, presentarán una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que en el 100% de los colegios e institutos de toda España se "enseñe lo que fue ETA y el dolor que causaron". Tellado ha indicado que EH Bildu no es más que "la última marca comercial de esa empresa del odio y del mal que antes se llamaba Batasuna, la que, a día de hoy, sigue sin renegar del pasado criminal de ETA e incluso continúa liderada por los mismos que en los años del plomo". Tras asegurar que son un "absoluto vertedero moral" y calificar de "secuestrador" al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha manifestado que esta formación está "unida a ETA por un cordón umbilical desde su propio nacimiento" y, por ello, cree que "se merece que los demócratas" le impongan un "cordón sanitario para que no pinten nada ni en la política española ni en la política vasca". "Eso es lo que hará el PP. El cordón sanitario que hay que poner en España es al partido de Arnaldo Otegi. Esa gente no debe decidir ni una coma del futuro del país, pero desgraciadamente es la gente con la que Pedro Sánchez lleva siete años pactándolo todo y gobernando España. Bildu es el socio más fiel, el socio más fiable que tiene Sánchez", ha manifestado. Tellado ha denunciado que Pedro Sánchez "ha entregado a esa gente beneficios penitenciarios para los etarras, la alcaldía de Pamplona, la redacción de leyes como la de memoria democrática o la de seguridad ciudadana". "Todo a cambio del apoyo parlamentario para que Pedro Sánchez, después de perder las elecciones, pudiese seguir siendo el presidente del gobierno de España. Un pacto encapuchado que está en la génesis de este gobierno que aún no sabemos incluso hasta dónde llega y que, por cierto, propiciaron personas como Santos Cerdán y su compinche, Antxón Alonso, como propiciaron también el pacto con el PNV, como propiciaron los presuntos amaños de obras públicas que investiga la justicia", ha señalado. A su juicio, todo forma parte de "la misma trama, la misma trama que saqueó las arcas públicas, saqueó primero la moral que pudiera quedar en el PSOE y el Estado de derecho con esos pactos de la vergüenza". Miguel Tellado ha afirmado que el Gobierno de Sánchez ha puesto "todo patas arriba" y será "un gobierno del PP el que vuelva a restaurar la decencia en el país". Asimismo, ha denunciado que se quiera "reescribir la historia y presentar a los verdugos como víctimas", y en ello "han encontrado un aliado sin escrúpulos en Pedro Sánchez, y lo han aprovechado a fondo". "Alguien capaz de darles lo que sea a cambio de que los testaferros y herederos políticos del terrorismo le den su apoyo", ha manifestado Tellado, que ha advertido que el PP no va a permitir "que se salgan con la suya". "Los asesinos y quienes los apoyaron volverán a ocupar el lugar que les corresponde, que es la papelera moral de España", ha asegurado Tellado que ha señalado que "en la España que está por llegar se prohibirán los homenajes a los etarras" y EH Bildu "jamás será recibido en el Palacio de la Moncloa, ni será tratado como un partido normal, porque no lo es". Tellado ha afirmado que el gobierno Sánchez está "finiquitado, acabado, agotado" y la "alternativa está en marcha y a la vuelta de la esquina".