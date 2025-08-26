Tellado insiste en criticar a Barcones: "No puede ser que al frente de Protección Civil haya una 'hooligan' del PSOE"

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha insistido este martes en sus críticas a la directora general de Protección Civil a la vez que ha defendido la gestión de los incendios realizada por las comunidades autónomas.

"No puede ser que al frente de la Dirección General de Protección Civil haya una 'hooligan' en favor del PSOE que, en vez de atender a su trabajo con criterios técnicos, esté haciendo política desde un puesto tan relevante", ha argumentado Tellado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. En su opinión, es necesario "profesionalizar" el cargo y "trabajar para que haya más colaboración entre administraciones". "Lo que hemos vivido este verano ha sido como comunidades autónomas pedían más medios y el Gobierno tardaba 48 horas, 72 horas en responder a esa demanda", ha insistido.

Al ser preguntado por las declaraciones de su compañero de partido Elías Bendodo en las que calificaba de "pirómana" a Barcones, el secretario general del PP ha evitado referirse a ellas como un error. "Fue la expresión gráfica de una persona que en ese momento no cumplía con su responsabilidad, sino que estaba haciendo política desde un cargo técnico, algo desde nuestro punto de vista irresponsable", ha precisado Tellado.

"Si quiere cambiar la palabra pirómano por irresponsable, a nosotros nos vale", ha añadido el dirigente popular ante la insistencia de la pregunta. Respecto al plan integral del PP para combatir los incendios, Feijóo ha defendido la creación del registro de pirómanos que ha suscitado críticas porque "hay pirómanos que provocan incendios y deben ser perseguidos con toda la fuerza del Estado de derecho". "Obviar esta cuestión nos parecería irresponsable", ha añadido Tellado, que ha recordado los datos de detenciones relacionadas con incendios.

"Estamos a 26 de agosto y hay 45 personas detenidas y otras 100 investigadas, no hablar de pirómanos en este contexto sería un error por parte de un partido que, mientras el Gobierno alargaba las vacaciones, ha elaborado a lo largo de la última semana un plan integral con 50 medidas para poner soluciones allí donde los ciudadanos se han visto afectados".

SERVICIO "EJEMPLAR" EN GALICIA

Respecto las plantillas de bomberos forestales en las comunidades autónomas, Tellado considera que son "amplias" y ha defendido "el trabajo de prevención que se realiza todos los años". Concretamente se ha referido a Galicia donde hay "un servicio ejemplar con 4700 personas que trabajan para apagar los incendios cuando se producen y que hay una labor de prevención".

Sobre las críticas hacia los medios en Castilla y León, ha asegurado "no conocer el caso concreto de su servicio forestal ni de su dimensión", pero ha recordado que "quien ha trabajado de forma ardua en ese servicio y si se han apagado los incendios ha sido gracias a ellos y gracias a la UME".