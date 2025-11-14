Tellado recomienda a Sánchez una canción de Rosalía porque puede sentirse "retratado": "Se ha convertido en La Perla"

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha recomendado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la canción de Rosalía titulada 'La Perla', ya que, según ha dicho, puede sentirse "retratado".

"Creo que (Sánchez) ha declarado en 'Radio 3' que es un fan enfervorizado de Rosalía. Pues yo le recomiendo que, ya que le gusta tanto y que se ha escuchado el disco, de corazón y de forma continuada, que repare en una de las canciones que se llama La Perla, porque quizás se pueda sentir retratado en ella", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en Alcorcón (Madrid).

El 'número dos' del PP considera que hay "muchos" españoles que al escuchar esa canción de Rosalía les "ha venido a la cabeza el nombre de Pedro Sánchez y su desgobierno". "Creo que en estos momentos, Pedro Sánchez se ha convertido en La Perla", ha enfatizado.

Tellado ha afirmado que a él le gustaría "tener en España un presidente del Gobierno que se centre en gobernar, en gestionar, en resolver los problemas de los españoles" y no un presidente "ensimismado en sí mismo" y que "vive instalado en la frivolidad más absoluta".

El PP ha difundido en sus redes sociales parte de la letra de la canción de 'La Perla': "'Ladrón de paz'. 'Gasta el dinero que tiene y también el que no'. 'Estrella de la sinrazón'. 'Él es el centro del mundo'. 'Si siempre mientes más que hablas'. 'La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá'. 'Te harán un monumento a la deshonestidad'. "A Pedro, 'la perla', 'el rey de la 13 14', le gusta Rosalía. A nosotros también", añade el partido en su cuenta oficial de 'X'.

"UN GOBIERNO FANTASMA"

Después de que el PP consiguiera 'colar' varias enmiendas al Gobierno en la Ley de Movilidad y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, Tellado ha afirmado que esta semana se ha visto "con total claridad el desmoronamiento imparable del sanchismo".

"El Gobierno de España sencillamente no existe, es un auténtico espejismo, aquí hay un Gobierno fantasma", ha afirmado, para añadir que Sánchez no tiene Presupuestos ni mayoría parlamentaria para gobernar.

Es más, ha dicho que sus socios de investidura acuden al Congreso con el objetivo de "humillar en público a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno", en alusión a las palabras que le dedicó hace un par de días la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cuando le llamó "cínico" e "hipócrita" a Sánchez.

DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL

Por otra parte, el secretario general del PP ha calificado de "lamentable" que el presidente del Gobierno se atreva "a señalarle el camino a los magistrados del Tribunal Supremo" tras asegurar hace unos días en una entrevista que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "inocente".

"Hay motivos de sobra para que el FGE hubiese dimitido ya de su cargo o para que el gobierno de España le hubiese exigido ya su renuncia al cargo", ha manifestado, que apunta que el hecho de que "un fiscal general del Estado borre su whatsapp, elimine su correo electrónico "se llama obstrucción a la justicia y también es un delito".

Tellado ha dicho que hace 19 años Cándido Conde Pumpido fue "el fiscal general del Estado que dijo que las togas de los fiscales debían mancharse con el polvo del camino", pero ahora García Ortiz "ha ido mucho más lejos y no es que haya manchado la toga con el polvo del camino, es que ha llenado la toga del barro de la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez".

"EL PSOE DECIDIÓ DAR POR PERDIDAS LAS ELECCIONES EN EXTREMADURA"

Tellado también se ha referido a lo que ocurrió en el Pleno este jueves, cuando el Congreso rechazó la la enmienda del Grupo Popular para derogar el calendario de cierre nuclear de centrales como la de Almaraz (Cáceres). A su entender, "ayer el PSOE en el Congreso de los Diputados decidió dar por perdidas las elecciones autonómicas en Extremadura".

Además, ha dicho que "no es razonable que el presunto candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura", Miguel Ángel Gallardo, diga que el Gobierno de España "va a hacer todo lo posible para evitar el cierre de Almaraz y que el partido que sostiene al Gobierno de España, vote en el Congreso a favor de cerrar Almaraz".

"Ya está bien de tomarle el pelo a los extremeños, en este caso, y al conjunto de los españoles de forma continuada", ha enfatizado, para añadir que en España "se sufran apagones" y que el Gobierno "se empeñe de forma continuada en cerrar las centrales nucleares teniendo la posibilidad de prorrogar su vida útil, como están haciendo países del entorno".