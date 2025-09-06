Tellado responde a Sánchez: “Qué manipulación más burda, pero el Francomodín ya no da más de sí”

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber manipulado de manera "burda" sus declaraciones, después de que este sábado haya dicho que en este curso político se puede "cavar la fosa donde reposarán los restos" de un Gobierno que "nunca debió haber existido".

"Qué manipulación más burda pero el Francomodín ya no da más de sí", ha expresado el 'número dos' del PP en un mensaje en la red social X, en respuesta a otro mensaje de Sánchez, en el que ha calificado las palabras de Tellado como "una apelación encubierta a la violencia" y "un insulto" a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil.

Tellado ha señalado que "es una vergüenza" que Sánchez "siembre el enfrentamiento entre españoles" para crear "una falsa polémica que tape que su 'número 2' (en alusión a Santos Cerdán) está en la cárcel por corrupción" y que el año judicial "lo abrirá su mujer con su declaración ante un juez".

También ha respondido a Sánchez el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que ha dicho que el jefe del Ejecutivo hace "una interpretación tramposa, sesgada y manipuladora de una frase que no quiere decir eso".

"Eres tú, Pedro, quien mezclas las fosas con la fosa común de la historia de los falsarios a la que tu gobierno va. Deja a los españoles usar en paz el idioma español", ha añadido en otro mensaje en la misma red social.

CAVAR LA FOSA DEL GOBIERNO

Tellado ha asegurado este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

Tras esto, Sánchez, ha cargado contra Tellado por sus declaraciones. "Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia", ha expresado el jefe del Ejecutivo.

Para Sánchez, esta es "una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha" y de que "no tiene nada positivo que aportar a nuestro país".