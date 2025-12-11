Tellado ve "insostenible" la situación de Montero y exige que "se vaya": "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el Gobierno está "bajo sospecha" y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dimitir y convocar elecciones ante el "carrusel de detenciones, redadas, denuncias, registros y autos judiciales". Dicho esto, ha puesto el foco en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que ha urgido a irse porque su situación "comienza a ser ya completamente insostenible".

Así ha reaccionado ante la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en una operación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha destacado que Vicente Fernández, persona de la "máxima confianza" de Montero, "está ya con las esposas puestas" y "detenido". Según ha añadido, fue "su gran protegido durante tantos años, al que colocó en la SEPI" y "cae por corrupción".

Además, ha resaltado que la vicepresidenta también es "responsable de la contratación de la fontanera Leire Díez en empresas públicas dependientes de la SEPI". "A María Jesús Montero se le está poniendo cara de Santos Cerdán. Esa es la realidad, después de estas detenciones. Es el otro nexo entre ambos", ha enfatizado.

"LLEVA 20 AÑOS CONVIVIENDO CON LA CORRUPCIÓN"

El 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha recordado que Montero le dijo al exministro José Luis Ábalos cuando "cayó" su exasesor Koldo García: "Yo sé lo que haría". "Ahora quien cae es su persona de máxima confianza. Nosotros lo que le decimos a María Jesús Montero es que se vaya ya y que se vaya cuanto antes. Lleva más de 20 años conviviendo con la corrupción", ha enfatizado.

Tellado ha asegurado que España "está asistiendo al estallido del Gobierno de Sánchez", que está "literalmente volando por los aires" ante "la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas". "El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España, en vivo y en directo y en tiempo real", ha aseverado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))