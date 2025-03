Telness Tech lleva tecnología europea a los operadores de red virtual móvil de los EE. UU. en la red de T-Mobile

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--mar. 11, 2025--

Telness Tech tiene el agrado de anunciar la disponibilidad de sus servicios para operadores de red virtual móvil (MVNO) en la red de T-Mobile, una de las redes móviles más avanzadas del mundo con cobertura nacional de 5G autónoma. Esta oportunidad permite la integración de la plataforma de sistemas de soporte operativo y sistemas de soporte comercial (BSS/OSS) de Telness Tech con la red 5G de T-Mobile, lo que facilita el lanzamiento y la expansión de los servicios que ofrecen los operadores de red virtual móvil en los EE. UU.

Este paso marca un hito importante para Telness Tech en el mercado estadounidense. Al utilizar el software de Telness Tech con la red 5G de T-Mobile, los operadores de red virtual móvil podrán optimizar sus operaciones, automatizar los procesos y mejorar las experiencias de los clientes.

Martina Klingvall, directora ejecutiva y fundadora de Telness Tech, expresó su entusiasmo con esta colaboración: "Trabajar con T-Mobile es un acontecimiento importante para Telness Tech en la expansión de nuestra presencia internacional. Esta asociación conecta nuestra plataforma centrada en la automatización con la avanzada red 5G de T-Mobile y permite que los operadores de red virtual móvil puedan obtener buenos resultados en un mercado global tan competitivo como es el de las telecomunicaciones”.

Los servicios de Telness Tech allanan el camino de los operadores de red virtual móvil para que puedan ingresar de manera flexible al mercado, con capacidades de ampliación y centrándose en los clientes, todo en la red de T-Mobile.

Dan Thygesen, vicepresidente sénior de Productos, Alianzas y Crecimiento y responsable de Mayoristas e Innovación de T-Mobile, añadió: "Colaborar con Telness Tech refuerza el compromiso de T-Mobile con la innovación y brinda apoyo a los operadores de red virtual móvil mediante herramientas e infraestructuras de avanzada. Juntos, ayudaremos a los operadores de red virtual móvil a aprovechar las posibilidades que ofrece la red 5G más grande de los Estados Unidos, y sentaremos las bases para lograr conectividad y experiencias del cliente excepcionales”.

Acerca de Telness Tech

Telness Tech es una empresa internacional de software, segunda después del operador móvil digital mejor calificado en Europa, Telness (4.9/5 en Trustpilot), y fue fundada inicialmente en 2016. Telness Tech permite a los operadores de red virtual móvil (MVNO) y a otras empresas de telecomunicaciones basados en la nube lanzar soluciones completamente digitales centradas en el usuario que optimizan la satisfacción del cliente y minimizan los costos en el camino hacia la automatización completa.

Para obtener más información, visite https://telnesstech.com

CONTACT: Sebastian Stecki

Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones

+46 79 104 10 40

sebastian@telnesstech.com

