Temario especial de la AFP previo a la COP30

Líderes mundiales se reúnen esta semana en Belém, en la Amazonía brasileña, antes de la cumbre climática de la ONU conocida como COP30 que se celebrará en la misma ciudad del 10 al 21 de noviembre.

PARÍS:

Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 2,3% en 2024, un nuevo récord

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo aumentaron un 2,3% en 2024 con respecto al año anterior, según nuevos datos de la ONU, que volvió a pedir mayores esfuerzos a los países más contaminantes.

Por Nick PERRY

RIO DE JANEIRO:

Por qué un chef amazónico se negó a cocinar vegano para evento del príncipe Guillermo

Saulo Jennings, chef de la región amazónica de Brasil, siente tal pasión por los sabores de la selva tropical —como el enorme pez pirarucú— que se negó a preparar una cena vegana para la gala de entrega de premios medioambientales organizada por el príncipe Guillermo de Inglaterra.

Por Fran BLANDY

BANGKOK:

Mayor emisor pero récord en energías renovables: así es el balance climático de China

China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que amenazan al planeta, pero también es el país que más fuentes de energía renovable ha instalado y más vehículos eléctricos tiene en circulación.

Por Sara HUSSEIN

BRASILIA:

Sobre la mesa de la COP30: menos emisiones, más bosques y dinero

La conferencia climática de la ONU que se celebra del 10 al 21 de noviembre en Brasil será la primera en la Amazonía y marcará una década del Acuerdo de París. Pero más allá de su simbolismo, ¿qué figura en la agenda?

