Temario especial de la AFP previo a la COP30

BELÉM, Brasil:

Cumbre de líderes mundiales en la Amazonía para salvar la lucha por el clima

Los líderes de parte del mundo se reúnen este jueves y viernes en la ciudad amazónica de Belém para intentar salvar la lucha por el clima, amenazada por divisiones, tensiones internacionales y la retirada de Estados Unidos.

Por Facundo Fernández Barrio y Mariëtte Le Roux, con Julien MIVIELLE en París

BELÉM, Brasil:

Cinco cosas para saber de Belém antes de la COP30

Aunque los ojos del mundo se posarán sobre Belém, ciudad que desde el lunes será anfitriona de la conferencia climática COP30 de la ONU, esta urbe de la Amazonía es para muchos desconocida, incluso en Brasil.

SAO FELIX DO XINGU, Brasil:

¿Quién prende fuego a la Amazonía?

Juan Rojo es un viejo conocido de grandes terratenientes y pequeños ganaderos de la Amazonía brasileña. Es un amigo que les limpia el pasto, pero también un enemigo que destruye su tierra y los bosques, amenaza el futuro de su negocio y el de la mayor selva tropical del planeta.

Por Anna PELEGRI, con análisis de datos por Luiza AGNOL y Michelly NERIS en Sao Paulo

(Brasil clima COP30 medioambiente Amazonía incendios deforestación ganadería diplomacia, Reportaje Especial, 1880 palabras - 12H00 GMT)

BRASILIA:

Anfitrión de la COP30, Brasil exhibe buenas notas en materia climática

Con una drástica caída de la deforestación en la Amazonía y esfuerzos por dar más protección a los pueblos indígenas, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ostenta un balance medioambiental más bien positivo en vísperas de recibir la conferencia climática de la ONU COP30.

PARÍS:

Pagar por preservar bosques: Brasil promoverá en la COP30 un ambicioso fondo de inversión

Ganar dinero por proteger bosques. He ahí la idea del fondo de inversión que lanzará Brasil el jueves, justo antes de la COP30, con la gran duda de qué países y qué inversores contribuirán.

Por Nick PERRY

PARÍS:

"Las herramientas están listas" para movilizar US$1,3 billones en financiación climática, según informe de la COP

El mundo tiene "las herramientas" necesarias para proporcionar 1,3 billones de dólares en financiación climática a los países vulnerables, desde el alivio de deuda hasta impuestos y una mejor coordinación, afirmaron los presidentes de la COP29 y COP30 el miércoles.

Por Ali BEKHTAOUI

BANGKOK:

El dilema de India: objetivos climáticos frente a necesidad de crecimiento

India es el país más poblado del mundo, el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero y sigue dependiendo en gran medida del contaminante carbón para satisfacer la creciente demanda energética.

Por Sara HUSSEIN

BELÉM, Brasil:

Lula: La de Belém "será la mejor COP de todas"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió este martes que la COP30 que se abre la semana próxima en la Amazonía "será la mejor de todas", pese a los vientos que soplan contra la lucha climática, en entrevista con agencias internacionales, entre ellas la AFP.

Por Anna PELEGRÍ

PARÍS:

Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 2,3% en 2024, un nuevo récord

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo aumentaron un 2,3% en 2024 con respecto al año anterior, según nuevos datos de la ONU, que volvió a pedir mayores esfuerzos a los países más contaminantes.

Por Nick PERRY

RIO DE JANEIRO:

Por qué un chef amazónico se negó a cocinar vegano para evento del príncipe Guillermo

Saulo Jennings, chef de la región amazónica de Brasil, siente tal pasión por los sabores de la selva tropical —como el enorme pez pirarucú— que se negó a preparar una cena vegana para la gala de entrega de premios medioambientales organizada por el príncipe Guillermo de Inglaterra.

Por Fran BLANDY

BANGKOK:

Mayor emisor pero récord en energías renovables: así es el balance climático de China

China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que amenazan al planeta, pero también es el país que más fuentes de energía renovable ha instalado y más vehículos eléctricos tiene en circulación.

Por Sara HUSSEIN

BRASILIA:

Sobre la mesa de la COP30: menos emisiones, más bosques y dinero

La conferencia climática de la ONU que se celebra del 10 al 21 de noviembre en Brasil será la primera en la Amazonía y marcará una década del Acuerdo de París. Pero más allá de su simbolismo, ¿qué figura en la agenda?

