Temas ausentes en cumbre del G7 para evitar choques con Trump

Igualdad de género, cambio climático, biodiversidad, pobreza, salud, derechos de los homosexuales y más: la lista de temas ausentes en la cumbre del G7 de Canadá en comparación con encuentros anteriores es larga.

La cita, la primera desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, fue cuidadosamente planificada para garantizar que el presidente estadounidense aceptara asistir sin que terminara en caos.

La cita anual de los líderes de siete de las economías más avanzadas del mundo —Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos— tiene como temas oficiales en agenda la perspectiva económica global y la seguridad energética.

Los organizadores destacan entre las prioridades las cadenas de suministro de minerales críticos y la adopción de la inteligencia artificial, así como "la paz y seguridad internacional".

La cumbre del Grupo de los Siete (G7) del año pasado en Italia, cuando el presidente de Estados Unidos era Joe Biden, terminó con una declaración conjunta que prometía mejores vínculos con África, acción contra la pobreza y determinación para abordar "la triple crisis del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad".

Estos temas casi no aparecen en el programa del G7 esta semana.

"No tiene sentido incluirlos en la agenda si los estadounidenses simplemente se negarán a discutirlos. Y si incluyes demasiados, Trump ni siquiera vendría", señaló John Kirton, experto en el G7 en la Universidad de Toronto.

Además, con los conflictos de Ucrania y Medio Oriente las naciones del G7 están cada vez más preocupadas por el gasto en defensa en lugar de la ayuda al desarrollo, explicó.

Para el G7, fundado hace 50 años por las principales economías del mundo entonces, un cambio tan drástico de prioridades plantea grandes interrogantes sobre su propósito y su futuro.

Pero, para la administración Trump, el grupo simplemente regresa a su función original de promover la estabilidad y el crecimiento económico global.

"Canadá conoce a su público y si quiere un resultado unificado de la cumbre de líderes del G7 de este año debe apegarse a los valores tradicionales del G7 y evitar temas controvertidos", dijo Caitlin Welsh, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.

- "Retirada" de los problemas del mundo -

El impacto de este cambio de agenda preocupa a muchos activistas.

"La retirada del G7 (de los problemas) del mundo es sin precedentes y no podría ocurrir en un peor momento" mientras el hambre, la pobreza y los daños climáticos se intensifican, aseveró Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam International.

Oxfam ha calculado que los países del G7, que proporcionan tres cuartas partes de toda la ayuda pública al desarrollo, reducirán esta ayuda en un 28% entre 2024 y 2026. En lugar de oponerse a la nueva política estadounidense en materia de ayuda, "países del G7 como Reino Unido, Alemania y Francia están siguiendo el mismo camino", lamentó Behar. No se espera un comunicado conjunto al final de la cumbre el martes para evitar el posible fracaso de todos los miembros en acordar el texto. Aunque leyendo entre líneas se puede observar que algunos temas no han desaparecido completamente. Así se añadió un tema inesperado en el orden del día: una discusión para "impulsar la colaboración para prevenir, combatir y recuperarse de los incendios forestales". Esta temática "nos permite hablar del cambio climático sin mencionarlo directamente, porque sabemos que, desafortunadamente, no a todos les agrada", explicó una fuente del gobierno canadiense a la AFP, en alusión, sin nombrarlo, a Trump. Los incendios, que se vuelven más intensos y frecuentes debido al cambio climático, causan cada vez más estragos en el mundo, y Estados Unidos y Canadá no están exentos. "Vieron los incendios forestales como un punto de entrada, y uno que funcionaría con Donald Trump", consideró Kirton. Para el experto de la Universidad de Toronto, la táctica de incluirlos en las conversaciones del G7 es "inteligente". bgs/sct/sms/ad/atm