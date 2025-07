Temen las caídas en la semana inaugural del Tour, según Evenepoel

Por Vincent Daheron

LILLE, Francia, 3 jul (Reuters) - Los corredores del Tour de Francia están preocupados por las caídas durante la tensa semana de apertura de la carrera, dijo el jueves el belga Remco Evenepoel.

"Creo que todo el mundo tiene un poco de miedo", dijo Evenepoel en rueda de prensa cuando se le preguntó por el riesgo de caídas en la primera semana.

"No queremos salir con lesiones después de unas cuantas etapas ya. Antes de una carrera como ésta, todos esperamos que las etapas más nerviosas acaben por no serlo o por no ser realmente agitadas".

El corredor de 25 años, tercero en el Tour del año pasado, aspira a conseguir otro podio en la carrera más prestigiosa del ciclismo, que comienza el sábado en Lille con algunos finales complicados en las primeras etapas.

"La primera semana va a ser difícil", dijo.

El doble campeón olímpico, que terminó cuarto en el Criterium du Dauphine del mes pasado, aspira a competir contra Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

"Es lógico, ya que han ganado juntos las cinco últimas ediciones, por lo que vuelven a ser los máximos favoritos para la edición de este año", dijo el corredor del Soudal-Quick Step.

"Sería injusto conmigo mismo, con el equipo, decir que no estoy aquí para competir con ellos. Así que estoy aquí para intentar competir contra ellos, intentar ponérselo un poco más difícil".

"Es muy difícil decir dónde estoy exactamente en comparación con ellos, porque el año pasado era el tercero y creo que estamos aquí para intentar mejorar un poco eso", añadió.

A pesar de haber luchado contra graves lesiones en los últimos años, el campeón de la Vuelta a España 2022 no ha rehuido sus grandes ambiciones profesionales.

"Creo que todo el mundo sabe que el objetivo de mi carrera es intentar ganar las tres Grandes Vueltas. Tengo una en el bolsillo, así que me quedan dos", dijo Evenepoel. "Quedé tercero el año pasado, así que significa que las capacidades están ahí". (Reportaje de Vincent Daheron; edición de Clare Fallon. Editado en español por Natalia Ramos)