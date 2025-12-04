Temperaturas en Oriente Medio y África del Norte aumentan el doble que el promedio mundial: OMM

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, Suiza, 4 dic (Reuters) - Oriente Medio y el Norte de África soportaron en 2024 el año más caluroso del que tengan registro, con un aumento de las temperaturas que duplicó el promedio mundial de las últimas décadas, según un informe de la agencia meteorológica de la ONU.

Las olas de calor en la región son cada vez más largas e intensas, según el primer informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) centrado en la zona.

"Las temperaturas están aumentando al doble del promedio mundial, con olas de calor intensas que están llevando a la sociedad al límite", dijo la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Según el informe, la temperatura promedio en 2024 se situó 1,08 grados centígrados por sobre la media de 1991-2020, y donde más subió fue en Argelia, con 1,64°C sobre el promedio de los últimos 30 años.

Saulo advirtió que los periodos prolongados de más de 50°C en varios países árabes eran "demasiado calurosos para soportarlos" para la salud humana, los ecosistemas y las economías.

Según el informe, las sequías en la región, donde se encuentran 15 de los países con mayor escasez de agua del mundo, son cada vez más frecuentes y graves, con una tendencia a tener más olas de calor y de mayor duración en el norte de África desde 1981.

Más de 300 personas murieron el año pasado en la región a causa de fenómenos meteorológicos extremos, principalmente olas de calor e inundaciones, mientras que casi 3,8 millones de personas se vieron afectadas en total, según la OMM. (Reporte de Olivia Le Poidevin. Edición en español de Javier López de Lérida)