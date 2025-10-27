Temperaturas seguirán en descenso este lunes, con avisos en Andalucía por lluvias

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las temperaturas máximas y mínimas seguirán en descenso este lunes, 27 de octubre, en una jornada en la que Andalucía estará en alerta por lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, las precipitaciones tendrán lugar en Huelva, Málaga y Sevilla con una precipitación cumulada de hasta 20 l/m2 en una hora. Además, Girona y Tarragona estarán en alerta amarilla por olas de hasta tres metros de alto, a causa del viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

Por lo general, la Aemet prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte peninsular que dejará abundante nubosidad baja matinal tendiendo a poco nuboso o despejado excepto en extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra donde será más persistente y con probabilidad de alguna lluvia o llovizna débil. En el centro peninsular, los cielos serán poco nuboso; en el tercio sur se mantiene la inestabilidad que dejará cielos muy nubosos o cubiertos con probables chubascos localmente fuertes y con alguna tormenta en el suroeste y débiles, en general, en el resto, tendiendo al final a nuboso con nubosidad baja en zonas próximas a litorales.

En Canarias, predominio de nubosidad media y alta con algunas nubes bajas por la mañana. Asimismo este lunes habrá bancos de niebla matinales en zonas bajas del centro de Castilla y León, así como en zonas de La Mancha. Las temperaturas máximas irán en descenso en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste peninsular y en ligero a moderado ascenso en el resto de la Península y Baleares, localmente notable en montañas del tercio norte peninsular. Por su parte, las temperaturas mínimas también irán en ligero descenso en el tercio sur peninsular y moderado en el resto y Baleares. En Canarias ligeros ascensos. Heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte.

Por último, los vientos serán flojos en general en la Península y Baleares de componentes norte en la vertiente norte atlántica y componentes sur y este en la vertiente sur. Predominio de la componente sur en el Cantábrico. Soplará de componente este en la vertiente mediterránea desde la Comunidad Valenciana hacia el sur rolando a suroeste por la tarde. Cierzo moderado con intervalos de fuerte o probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro y en el mar Balear; intervalos de fuerte de tramonta en Ampurdán. En Alborán flojos a moderados del este. En Canarias viento flojo del este, con predominio de brisas en las islas orientales y de oeste más intenso en las occidentales.