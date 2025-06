Templo Satánico acusa a funcionarios de Iowa de discriminación religiosa

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — El Templo Satánico de Iowa presentó el martes una queja acusando a los funcionarios estatales de discriminar al grupo debido a la religión de sus miembros, al haberles negado el acceso al Capitolio estatal para una exhibición y evento festivo en diciembre.

Las celebraciones festivas del grupo atrajeron la atención nacional en 2023 después de que un hombre de Mississippi destruyera su exhibición en el Capitolio de Iowa que representaba a la deidad con cuernos Baphomet, la cual fue permitida en la rotonda junto con un árbol de Navidad y otras instalaciones religiosas festivas.

La solicitud del templo para una exhibición y evento en diciembre de 2024 fue denegada, una decisión que la organización dice violó los derechos constitucionales de sus miembros y la ley de derechos civiles de Iowa.

Se dejaron mensajes solicitando comentarios al Departamento de Servicios Administrativos del estado, que supervisa el uso del espacio público en el Capitolio de Iowa, y a la oficina de la gobernadora Kim Reynolds.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Iowa presentó la queja ante la oficina de derechos civiles de Iowa el martes en nombre de Mortimer Adramelech, ministro de la congregación del Templo Satánico de Iowa. Rita Bettis Austen, directora legal de ACLU Iowa, dijo que la queja ante la oficina de derechos civiles es el primer paso requerido antes de que se pueda presentar una demanda legal de discriminación bajo la ley de derechos civiles de Iowa en la corte. El capítulo de ACLU del estado espera que la queja sea suficiente para que los funcionarios estatales cambien de rumbo.

La ACLU de Iowa también presentó una demanda en abril después de que la oficina de la gobernadora retuviera o censurara registros solicitados relacionados con la exhibición y evento del Templo Satánico, citando privilegio ejecutivo.

La queja hace referencia a una decisión de Adam Steen, director de servicios administrativos, de negar la solicitud del grupo porque no se permiten materiales obscenos o de violencia en el edificio que regularmente alberga a niños de todas las edades. Steen dijo al grupo que los disfraces que propusieron para el evento incluían palos que podrían ser "usados como armas contra niños" y "posicionan el evento como perjudicial para menores".

El Templo Satánico alega que fue una "preocupación absurda e infundada" utilizada para justificar la denegación y que su solicitud especificaba que el evento sería apto para familias.

La queja cita registros abiertos que la organización dice dejan claro que la oficina de la gobernadora y Steen se estaban reuniendo en ese momento para preparar una respuesta.

“La simple verdad es que el Estado de Iowa no quiere permitir que los satanistas disfruten del mismo acceso al Capitolio del Estado de Iowa que otras religiones ‘convencionales’, en particular el cristianismo, y en particular durante la temporada navideña”, dice la queja.

