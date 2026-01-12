Temporada de 13 victorias y un título divisional dan 'una base sólida' a los Jaguars

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Josh Hines-Allen salió del vestuario de Jacksonville más rápido de lo normal tras una aplastante derrota ante Buffalo en los playoffs de la AFC.

No quería quedarse para despedidas emocionales.

El ala defensiva en su séptimo año disfrutó tanto de la sorprendente temporada de los Jaguars que prefirió esperar un día para despedirse de docenas de compañeros y entrenadores.

“Combatimos todo el año. Luchamos. Este ha sido el momento más divertido que he tenido en mucho tiempo, y tengo muchos compañeros que pueden decir lo mismo. Este es un paso de crecimiento para nosotros, un momento de crecimiento”, dijo Hines-Allen.

Los Jaguars (13-5) se quedaron cortos contra los Bills el domingo, perdiendo 27-24 en un juego de comodines que presentó 28 puntos y cuatro cambios de liderazgo solo en el último cuarto. Jacksonville cree que el doloroso final sentó las bases para futuras carreras en los playoffs.

"Fue una plataforma sólida para impulsarnos y ver hasta dónde podemos realmente llevar esto", comentó el receptor Jakobi Meyers.

Josh Allen de Buffalo fue la diferencia en el final de Jacksonville. Pero los Jaguars esperan verlo de nuevo en futuras postemporadas. De hecho, cuentan con ello.

“Sentimos que esta era nuestra oportunidad de aprovecharla, y no lo hicimos. Pero tenemos muchos jugadores que están hambrientos. Vamos a atacar esta temporada baja, crecer a partir de esta temporada baja y volver listos para ganar todo el próximo año”, manifestó Hines-Allen.

Jacksonville y el entrenador en jefe de primer año Liam Coen ciertamente elevaron el listón para la próxima temporada al ganar la mayor cantidad de juegos de la franquicia desde 1999, así como el título de la AFC Sur por tercera vez en los últimos nueve años.

El quarterback Trevor Lawrence llevó su juego a otro nivel durante la racha de ocho victorias del equipo. Cometió demasiados errores contra Buffalo —dos intercepciones y una carrera fallida en cuarta oportunidad en la zona roja— pero también demostró que es capaz de cargar con la ofensiva cuando es necesario.

Se convirtió en el tercer quarterback en la historia de la NFL en entregar múltiples pases de touchdown para tomar la delantera en el último cuarto de una derrota en playoffs, uniéndose a Allen (en Kansas City en 2021) y Drew Brees de Nueva Orleans (en San Francisco en 2011), según ESPN Research.

La defensa de Jacksonville no pudo mantener ninguna de las ventajas, un problema que se abordará en los próximos meses.

Los Jaguars necesitan más alas defensivas, más ayuda en el tackle defensivo y probablemente un reemplazo para el apoyador del segundo equipo All-Pro Devin Lloyd. Sumando posibles cambios en la secundaria —Montaric Brown, su compañero de esquina Greg Newsome II y el safety Andrew Wingard son agentes libres pendientes— Jacksonville intentará regresar con una plantilla renovada.

"Tengo mucha confianza en este grupo y en el personal y en la dirección en la que nos dirigimos", dijo Lawrence. "Siento que es sostenible. Pero tienes que ganártelo cada año. No va a suceder simplemente".

Rehabilitación y regreso de Travis Hunter

Todas las miradas estarán puestas en la estrella de dos vías Travis Hunter. El ganador del Trofeo Heisman 2024 de Colorado se sometió a una cirugía en noviembre para reparar un ligamento desgarrado en su rodilla derecha y se espera que regrese antes del campamento de entrenamiento.

Pero, ¿qué papel tendrá Hunter en 2026? Coen dijo que es demasiado prematuro discutir si Hunter jugará tanto en la ofensiva como en la defensa nuevamente.

Jacksonville firmó a Meyers con una extensión de contrato de tres años y 60 millones después de la lesión de Hunter y tiene al receptor emergente de ranura Parker Washington y al Pro Bowler 2024 Brian Thomas Jr. regresando.

Jugar a Hunter como un esquinero exterior a tiempo completo es una opción, dándole la capacidad de reemplazar a Brown y/o Newsome.

Otros agentes libres que podrían irse

El corredor Travis Etienne totalizó 1.399 yardas desde la línea de golpeo y 13 touchdowns en su quinta —y tal vez última— temporada en Jacksonville. Los Jaguars reclutaron a posibles reemplazos Bhayshul Tuten (cuarta ronda) y LeQuint Allen (séptima) en 2025, y tienen el número de tope salarial de Lawrence subiendo a 24 millones.

Se espera que los receptores Dyami Brown y Tim Patrick, junto con los linieros defensivos Emmanuel Ogbah y Dawuane Smoot, no regresen después de jugar con contratos de un año.

Próximos pasos

Los Jaguars esperan que ambos coordinadores, Anthony Campanile en defensa y Grant Udinski en ofensiva, sean entrevistados para puestos de entrenador en jefe.

Campanile, de 43 años, y Udinski, de 30, acaban de completar sus primeras temporadas como coordinadores y mostraron potencial durante una de las transformaciones más impresionantes en la historia de la NFL; Jacksonville se convirtió en el tercer equipo en ganar 13 o más juegos un año después de perder 13 o más, uniéndose a Nueva Inglaterra 2025 e Indianápolis 1999.

