Temu recibe una denuncia de un grupo de consumidores ante el regulador tecnológico de la ue

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 16 may (Reuters) - El minorista chino de moda rápida Temu recibió el jueves una denuncia ante la Unión Europea por una posible infracción de las normas sobre contenidos en línea por parte de la empresa propiedad del grupo PDD. En virtud de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, los mercados en internet y los intermediarios están obligados a luchar contra los contenidos ilegales y nocivos, así como contra los productos falsificados en sus plataformas. La organización paneuropea de consumidores BEUC ha presentado una queja ante la Comisión Europea, mientras que 17 de sus miembros en países como Francia, Italia y Países Bajos también han presentado denuncias ante sus autoridades nacionales competentes. Según BEUC, Temu, con 75 millones de usuarios mensuales en la UE hasta marzo, a menudo no proporcionaba a los consumidores información crucial sobre los vendedores de su plataforma y sobre si sus productos cumplían los requisitos de seguridad de la UE. La denuncia afirmaba que Temu utiliza prácticas manipuladoras, como patrones oscuros, para conseguir que los consumidores gasten más de lo que podrían desear, y que no había suficiente información sobre cómo recomienda productos a los consumidores. "Temu está siendo complaciente en este caso porque está incumpliendo la Ley de Servicios Digitales de la UE", dijo la directora general de BEUC, Monique Goyens, en un comunicado. "Los productos vendidos en mercados, ya sean en línea o tradicionales, ya sean europeos, estadounidenses o chinos, deben ser seguros y cumplir la legislación europea si se venden a consumidores europeos". Temu, que entró en el mercado de la UE hace poco más de un año, dijo que ajusta activamente su servicio para alinearse con las prácticas y preferencias locales y que está comprometida con el pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de los mercados en los que opera. "En cuanto a la queja de la BEUC, nos la tomamos muy en serio y la estudiaremos a fondo. Esperamos continuar nuestro diálogo con las partes interesadas para mejorar el servicio de Temu a los consumidores", dijo la empresa en un comunicado. (Reporte de Foo Yun Chee; edición de Richard Chang y David Goodman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

