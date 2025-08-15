Ten Hag debuta con éxito: Bayer Leverkusen vapulea 4-0 a rival de 4ta división en Copa de Alemania

BERLÍN (AP) — Erik ten Hag firmó un debut triunfal como entrenador del Bayer Leverkusen con una abultada victoria 4-0 contra Sonnenhof Großaspach, un equipo de la cuarta división, en la primera ronda de la Copa de Alemania el viernes.

Patrik Schick, el lateral derecho brasileño Arthur, el debutante Christian Kofane y el lateral izquierdo español Álex Grimaldo anotaron los goles. El Leverkusen pasó a dominar con tranquilidad luego de que Volkan Celikwas, capitán del Großaspach, fue expulsado a los 66 por acumular tarjetas en un breve lapso.

El Leverkusen se vio obligado a defender durante largos períodos después del gol inicial de Schick a los 32. El delantero checo también tuvo que despejar el balón de la línea.

Arthur anotó el segundo poco después de la expulsión de Celikwas y los otros goles siguieron a la expulsión tardía de Mert Tasdelen por una dura entrada sobre el defensor del Leverkusen, Axel Tape.

Ten Hag, el exentrenador del Manchester United, asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso rumbo al Real Madrid y ha tenido poco tiempo para trabajar con un equipo que está experimentando grandes cambios. Jugadores clave como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Granit Xhaka se fueron, mientras que Kofane, Tape, Ibrahim Maza, Jarell Quansah y el portero Mark Flekken hicieron su debut el viernes.

El partido fue interrumpido en la primera mitad por una tormenta de verano con granizo. El árbitro Michael Bacher llevó a los equipos fuera del campo. Se reanudó después de una pausa de 40 minutos.

Además, el Union Berlin goleó 5-0 al Gütersloh, otro equipo de cuarta división, como visitante, y el Magdeburg de segunda división se llevó una victoria 3-1 en el campo del Saarbrücken de tercera división.

