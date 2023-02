Ten Hag: "Teníamos que haber marcado cuatro goles"

"El árbitro se ha visto sobrepasado por la presión"

MADRID, 16 Feb. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, lamentó la falta de eficacia de su equipo, que pudo marcar "cuatro goles", en el empate (2-2) ante el FC Barcelona, al tiempo que fue crítico con el árbitro, quien se vio "sobrepasado por la presión".

"Hemos tenido a jugadores en distintas posiciones, la posibilidad de hacer una buena presión. La crítica es finalizar ocasiones. Hay que rematar las oportunidades. Hemos generado muchas, no me lo habría esperado y es frustrante no marcar con tantas ocasiones. Teníamos que haber marcado cuatro goles", apuntó.

El técnico holandés destacó el gran partido de los suyos, un United que remontó el primer tanto culé de Marcos Alonso en la segunda parte. En ese buen momento de los ingleses, Ten Hag señaló a una acción que debió cambiar el partido con una roja a Kounde.

"El partido y el entorno son importantes. Ha habido una falta clara contra Rashford que podíamos debatir si fue dentro o no del área, pero era clara roja. He preguntado 'por qué' al árbitro y dijo que era fuera del área y no ha habido falta", apuntó.

"El árbitro estaba en buena posición para verlo, no ha sido una buena decisión por parte del árbitro, quizá se ha visto sobrepasado por la presión del campo", añadió, sin querer poner en la misma balanza la mano y penalti que reclamó el Barça al final.

