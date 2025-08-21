Ten Hag y la alargada sombra de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen

Después de ceder su título en la Bundesliga al Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen se ha sometido a una renovación y el sábado su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, se presentará ante los hinchas en el arranque liguero contra el Hoffenheim.

Ten Hag ya tuvo una primera victoria oficial el pasado fin de semana, por 4-0 como visitante ante el modesto Grossaspach (4ª división) en la primera ronda de la Copa de Alemania, pero ahora las cosas se ponen serias con el inicio de la Bundesliga y un primer partido ante la hinchada del BayArena, que tenía a Xabi Alonso como ídolo.

El técnico vasco, que hizo las maletas para fichar por el Real Madrid, pasó casi tres temporadas en el club de Leverkusen y será recordado por su impresionante temporada 2023-2024, donde condujo al Werkself (Once de la Fábrica, sobrenombre del club fundado por la multinacional Bayer en 1904) a su primer y hasta ahora único título liguero.

También ganó ese curso la Copa de Alemania y rozó la Europa League, cayendo en la final contra el Atalanta italiano.

El Leverkusen rompió ese año una racha de once años con título nacional del Bayern de Múnich, que pudo reconquistar su corona en el curso siguiente, el 2024-2025, el último de Alonso en el fútbol alemán antes de volver a España.

Ten Hag (55 años) fue nombrado como sustituto, después de una etapa gris en el Manchester United (2022-2024), donde no consiguió devolver a los Red Devils su gloria pasada.

El desafío para el neerlandés, que brilló sobre todo al frente del Ajax (2017-2022), es enorme con este desembarco en uno de los principales campeonatos europeos.

No será sin embargo su primera experiencia en el fútbol alemán, ya que entre 2013 y 2015, en sus inicios en los banquillos, estuvo a los mandos del filial del Bayern de Múnich, antes de dar el salto a la primera línea, al Utrecht, y de sus experiencias más conocidas en el Ajax y el Manchester United.

Pilares del doblete nacional de 2024 como Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong y Lukas Hradecky, más allá de Xabi Alonso, han dejado el club.

En su lugar han llegado jugadores en su mayor parte menos experimentados y cuyo rendimiento es por ahora una incógnita, por lo que Ten Hag ha pedido paciencia y realismo a los aficionados.

"Harry Potter no existe. Construir un equipo tan rápidamente y tener éxitos no es como funciona el fútbol de alto nivel", advirtió pidiendo realismo y no pensar que su labor es cosa de magia.

En una entrevista con la AFP y otros medios el sábado, Jürgen Klinsmann, exentrenador de Bayern de Múnich y de las selecciones de Alemania y Estados Unidos, alertó sobre la difícil tarea que le espera a Ten Hag.

"El Leverkusen tiene que redefinir sus objetivos, no puede esperar por ahora ganar el campeonato. El objetivo será conseguir una plaza de Liga de Campeones y quizás ir a ganar la Copa de Alemania.

Y también hacerlo bien en Europa", consideró.

"Erik tiene los conocimientos, el carisma y las capacidades para hacerlo realmente bien", aseveró.

El Leverkusen jugará el sábado sabiendo ya lo que ha hecho el todopoderoso Bayern de Múnich en la primera jornada, ya que el vigente campeón abrirá el torneo el viernes, recibiendo en su Allianz Arena al RB Leipzig.

-- Programa de la 1ª jornada de la Bundesliga

- Viernes:

(18h30 GMT) Bayern Múnich - RB Leipzig

- Sábado:

(13h30 GMT) Bayer Leverkusen - Hoffenheim

Eintracht Francfort - Werder Bremen

Friburgo - Augsburgo

Unión Berlín - Stuttgart

Heidenheim - Wolfsburgo

(16h30 GMT) St Pauli - Borussia Dortmund

- Domingo:

(13h30 GMT) Maguncia - Colonia

(15h30 GMT) Borussia Mönchengladbach - Hamburgo