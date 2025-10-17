Ten y Cabello, oros en kilómetro contrarreloj en los Mundiales Paralímpicos de Ciclismo en Pista

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El valenciano Ricardo Ten y el cordobés Alfonso Cabello inauguraron este jueves el medallero español al proclamarse campeones del mundo del kilómetro contrarreloj de las clases C1 y C5 respectivamente de los Mundiales Paralímpicos de Ciclismo en Pista que se están disputando en Río de Janeiro (Brasil).

Ten sumó un maillot arcoíris, el decimoctavo en total entre pista y carretera, más a su extenso armario después de ir de menos a más y hacerse con el título gracias a un gran final y después de haber dado la sensación de reservarse algo en la calificación.

El valenciano finalizó esta ronda con el tercer mejor tiempo (1:21.079) a siete segundos del malayo Mohamed Yusuf Hafizi Shaharuddin y a más de cuatro del ruso Ivan Ermakov, pero en la final fue muy superior, yendo de menos a más. El español marchaba segundo al paso por los 750 metros, pero terminó con fuerza para imponerse con un tiempo de 1:15.182, seis segundos mejor que en la calificación, por los 1:15.432 del malayo y los 1:17.657 del ruso.

Por su parte, Cabello volvió a ser el mejor en el kilómetro de la clase C5 en una final donde hizo valer su poderoso arranque para enfundarse su séptimo título mundial casi un año después de haber sido bronce en los Juegos Paralímpicos de París.

Al igual que Ten, el ciclista cordobés se guardó un punto de energía para la final después de haber sido tercero en la serie clasificatoria, aunque en su caso mucho más cerca de sus rivales. El andaluz paró el crono en 1:05.783 por detrás del belga Niels Verscharen y el británico Blair Hunt, defensor del título, que bajaron del 1:05.

Sin embargo, en la final el andaluz metió presión a sus dos rivales, sobre todo con 500 metros plenos de fuerza para luego regular bien y marcar un crono dos segundos mejor que el de la calificación, 1:03.513, para colgarse el oro con más de medio segundo sobre Hunt, que también le superó en la capital francesa con la plata. El austriaco Franz-Josef Lässer fue bronce a casi cuatro segundos. Pablo Jaramillo también se metió en la final y fue sexto.

Por otro lado, en esta primera jornada del campeonato, también compitieron Eduardo Santas, quinto en la velocidad C3, Maurice Eckhard y Luis Arcega, séptimo y octavos en scratch de la clase C2, e Isabel Yinghua Hernández, debutante en una gran competición ciclista tras su paso por la natación, fue novena en el kilómetro contrarreloj C5.