Tendencias: cicloturismo femenino, la bicicleta como herramienta de independencia

Son cicloturistas: profesionales, empleadas, profesoras y autónomas de entre 30 y 55 años; viajan en pareja o con amigos, a menudo utilizando el transporte intermodal en tren y opciones logísticas simplificadas, como el alquiler de coches o el transporte de equipaje.

Se centran sobre todo en la seguridad vial, prefiriendo rutas con poco o ningún tráfico. Esta es la imagen de las mujeres que viajan en dos ruedas según datos del Instituto Nacional de Investigación Turística y Legambiente de Italia (Isnart).

El estudio revela un aumento del cicloturismo femenino, una tendencia ya evidente en 2025, con un 30% de mujeres cicloturistas con estilos de viaje personalizados y que marcan tendencia. El número de mujeres que viajan en bicicleta está en aumento y cobra protagonismo en la Feria de Cicloturismo de Padua, que se celebra del 27 al 29 de marzo.

Sus preferencias incluyen viajes organizados por comunidades online o guías, servicios relacionados como el transporte de equipaje o la asistencia en el transporte, y la elección de rutas seguras y bien señalizadas, como EuroVelo, ciclovías fluviales o itinerarios costeros, donde pedalean entre 30 y 60 km. Para quienes estén indecisos o busquen nuevas aventuras, la Feria de Padua ofrecerá una amplia selección de destinos, donde las mujeres serán las protagonistas.

"Viajando en bicicleta se descubre cuánto puedes confiar en ti mismo y en el mundo que te rodea", explica Pinar Pinzuti, directora de la Feria de Cicloturismo. "Cada viaje en bicicleta nos enseña a elegir una ruta, a confiar en nuestro cuerpo, a decidir cuándo parar y cuándo impulsar. Para nosotras, las mujeres, todo esto cobra un valor aún mayor: aprender a movernos con independencia significa romper barreras culturales y miedos que a menudo limitan nuestra libertad", añade.

La bicicleta se convierte así en una herramienta de independencia, permitiéndonos ocupar el espacio con confianza, explorar sin esperar permiso de nadie y reescribir nuestra forma de estar en el mundo. En la Feria, habrá numerosos testimonios e historias de mujeres que, a través de viajes en bicicleta, proyectos innovadores o su trabajo en la industria del ciclismo, demuestran cómo las dos ruedas pueden cambiar el mundo.

El Informe "Viajando con bicicletas 2025" de Isnart - Legambiente revela los destinos ciclistas favoritos de las mujeres viajeras: la Ciclovía dei Castelli en Toscana es su favorita (63%), al igual que la Ciclovía Arenzano-Verazze en Liguria (43,1%) y la Ciclovía dei Parchi en Calabria (41,4%).

Entre las rutas más populares se encuentra también la Ciclovía Pedemontana en Friuli Venezia Giulia, donde una de cada tres ciclistas es mujer (31%).

La ruta va de Sacile a Gorizia y serpentea durante aproximadamente 190 km a lo largo de los Alpes Friulanos, conectando pueblos históricos y valiosas áreas naturales. La ruta ciclista sigue en gran medida la línea ferroviaria Sacile-Gemona, y en todas las estaciones, se pueden cargar bicicletas en los trenes, lo que facilita acortar el viaje si estás cansado o tienes mal tiempo.

La Ruta Ciclista del Acueducto de Apulia, considerada la vía verde más cautivadora del sur de Italia, también ha sido elegida: para finales de este año, gracias a la financiación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (Pnrr), la ruta se ampliará de 24 a más de 192 km de senderos equipados.

Una de cada cinco ciclistas (22%) es mujer, ya que la ruta ofrece una inmersión total en la naturaleza y la cultura local en carreteras protegidas y seguras. La ruta atraviesa el Valle de Itria entre Cisternino, Ceglie Messapica y Martina Franca, pasando por muros de piedra seca, trulli y olivos centenarios.

La Ruta Ciclista Treviso-Ostiglia es la mejor opción para quienes desean iniciarse en el ciclismo: esta ruta, que discurre por un antiguo ferrocarril militar reconvertido en una autopista verde, recta y llana, es la primera ruta ciclista del mundo certificada por el Consejo Global de Turismo Sostenible (Gtc), cumpliendo con los más rigurosos estándares globales de sostenibilidad ambiental, social y económica.

Gran parte de los 85 km de recorrido está protegida por arboledas y atraviesa el Parque del Sile, un espacio natural donde se puede pedalear por encima del nacimiento del río homónimo. Entre las rutas emblemáticas que merece la pena probar se encuentra la Ruta Ciclista de Alpe Adria, que en su tramo italiano discurre de Tarvisio a Grado, donde se pedalea casi en su totalidad cuesta abajo o en terreno llano sobre una antigua vía férrea reconvertida. La Ruta Ciclista de Mincio conecta Peschiera del Garda con Mantua durante 45 km y pasa por Borghetto sul Mincio, uno de los pueblos más bellos de Italia.

La ruta ciclista Trabocchi recorre uno de los tramos más pintorescos de la costa adriática, una ruta a pocos metros del mar, con vistas a estas antiguas e ingeniosas máquinas de pesca de madera, hechas con pilotes y pasarelas, ahora a menudo reconvertidas en restaurantes.

La ruta ciclista Trasimeno es una ruta circular de 59 km que discurre casi en su totalidad alrededor del lago Umbría, un recorrido llano que serpentea por carriles bici protegidos, caminos de tierra y tramos cortos de carreteras comunes. (Ansa)