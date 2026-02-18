Tendencias: El "ultra lujo" desembarca en Italia

Se trata de una experiencia acogedora y meticulosamente cuidada, discreta y privilegiada, con el objetivo de brindar a las personas el privilegio de sentirse únicas y profundamente cuidadas.

El lujo está viviendo una fase donde el deseo, la calidad y la atención al precio son fundamentales, y su medida es la posibilidad de escapar del ruido, del ritmo frenético, de los espacios abarrotados, de las multitudes.

Este concepto está impulsando a quienes gastan mucho, salvo en las suites más lujosas de los hoteles de lujo, a buscar otros espacios donde puedan residir en un entorno especialmente cómodo, ya sea que viajen por placer, por negocios o por ambos.

En Londres, Nueva York, París, los Emiratos Árabes Unidos y, recientemente, incluso en Italia, surgieron propiedades exclusivas: villas, suites en edificios históricos, residencias, incluso yates, hoteles boutique con diez habitaciones o más.

Aquí, los huéspedes de ultralujo pueden disfrutar de una hospitalidad a medida, sin pretensiones pero impecable, dirigida por un equipo que abarca desde un mayordomo hasta un instructor de yoga, desde un asistente de compras hasta un guía turístico, todo incluido en el equipo de servicio dedicado desde el momento de la reserva.

Y junto a esto, inspirados en los exclusivos clubes anglosajones donde la gente de la alta sociedad conversa y se reúne, proliferan los clubs, donde la entrada requiere algo más que recursos económicos; es necesaria una introducción de alguien de confianza.

El concepto de alojamiento de lujo está trascendiendo los modelos tradicionales: ya no se trata de simples alojamientos, sino de residencias privadas a medida, diseñadas para quienes buscan el máximo confort, privacidad y personalización, en algunos de los lugares más evocadores y prestigiosos.

Fabrizio Narducci, consultor y empresario del sector de spas en hoteles de lujo, propietario de las instalaciones de bienestar de Punta Tragara en Capri y Aleph en Roma, también da fe de esta evolución.

"Para este público objetivo en particular, la hospitalidad de lujo implica interpretar los deseos de los huéspedes mediante formación profesional, un profundo conocimiento de la oferta y una amplia lista de recomendaciones y contactos para guiar a los gerentes o familias sin improvisar. Estas personas desean sentirse cuidadas y atendidas, a la vez que viven una vida normal, aunque dentro de sus propios estándares, por lo que les resulta fácil preguntar dónde comer de forma auténtica, por ejemplo, en lugar de en un restaurante de moda", explica.

"En cuanto a mi campo, el bienestar, interpretar las solicitudes es crucial, así como garantizar, por ejemplo, la exclusividad del spa, terapeutas dedicados y tratamientos de masaje que ofrezcan resultados inmediatos en términos de reafirmación y luminosidad, en lugar de tratamientos que, aunque sean excelentes, requieran un uso prolongado. El conocimiento del inglés es, por supuesto, esencial, al igual que el conocimiento de las costumbres del país de origen para evitar meteduras de pata inolvidables", agrega.

Sirreti Residences acaba de llegar a Italia, sumándose a esta tendencia de la hospitalidad de ultralujo. Ofrece un nuevo y refinado servicio de alojamiento de lujo ultraexclusivo, diseñado para viajeros exigentes que buscan experiencias privadas, íntimas y de excepcional calidad.

No se trata de un hotel tradicional ni de una plataforma de reservas convencional: se trata de una cuidada selección de propiedades prestigiosas (villas históricas, casas señoriales y residencias exclusivas) disponibles para alquileres a corto y medio plazo, diseñadas para vacaciones privadas, estancias íntimas y estancias de alto nivel.

El lago de Garda, Venecia y Roma son los primeros destinos disponibles.

También en febrero de 2026, se anunció el lanzamiento en Italia de la nueva marca Le Graal, una nueva iniciativa de Fabrizio Di Amato, figura destacada del sector industrial y financiero. La marca, de la que es presidente y cofundador, y el empresario Giuseppe Ambrosi, contará con tres propiedades que abrirán en 2026: un hotel de 5 estrellas en Cortina, un club privado en la Via Giulia de Roma y un Relais & Spa en el lago de Garda.

Le Graal Cortina, cuya apertura está prevista para el verano de 2026, comienza con la renovación del antiguo Hotel Italia, diseñado por el arquitecto Achille Salvagni, quien ha creado una especie de "refugio alpino" contemporáneo que consta de 30 habitaciones, incluidas 13 suites, un restaurante de alta cocina, un café-bistró con bar americano y un spa, también accesible para huéspedes externos.

La cocina se beneficia de la experiencia y los conocimientos del chef Giovanni Guarneri (Ristorante Don Camillo, Ortigia). El edificio data de 1925. La idea es reinterpretar el entorno alpino a través de un diseño ecléctico, lejos de los estilos tradicionales de montaña.

La segunda instalación está prevista para el invierno de 2026 en el corazón de la Roma renacentista, en Via Giulia, donde Le Graal abrirá un club privado dentro del Palazzo Medici Clarelli, el primero de la ciudad. Se trata de un concepto dirigido a una comunidad internacional de personas con ideas afines —emprendedores, viajeros, profesionales, creativos y visionarios— conectados por intereses y valores comunes. (ANSA).