Tendencias: Nueva York marca el rumbo en el cuidado personal masculino

Estas tendencias llegan directamente de Nueva York, donde los hombres buscan formas más suaves que no eliminen el carácter, sino que lo redefinan, convirtiendo el cuidado diario en verdaderos gestos de bienestar.

"Esta evolución es sinónimo de autenticidad", afirma Luigi Amato, Master Barber de Barberino's, la cadena de barberías Made in Italy de Nueva York, en la Gran Manzana.

"En 2026, el cuidado, la comodidad y el estilo marcarán el camino hacia una estética más equilibrada e inclusiva. Es un camino que marca la transición del 'look' a la idea de 'sentirse bienï' con uno mismo, pero nunca a costa de la personalización, que sigue siendo clave para el futuro", detalla.

Las tendencias capilares para 2026 se centran en la naturalidad: los degradados se suavizan y los cortes se vuelven más dinámicos, con el regreso de las tijeras para crear volumen y largos que siguen el movimiento del cabello.

Por lo tanto, veremos un regreso a los años 90, inspirando nuevos looks, pero con un enfoque contemporáneo, con ondas suaves y rizos con cuerpo.

En cuanto al color, predominan las mechas y los reflejos suaves, cada vez más demandados porque aportan brillo y tonos perfectos. Los tonos vibrantes siguen siendo prerrogativa de jóvenes y artistas, pero la pasión por el cabello blanco y la mezcla de canas crece: el "sal y pimienta" se convierte en una tendencia consciente, en tonos fríos y delicados que evitan la tendencia hacia el cabello amarillento.

El nuevo año también marca el fin de la era hipster: las barbas largas, pobladas y excesivamente exigentes dan paso a líneas más cortas y pulcras, caracterizadas por una geometría natural y sin artificios. La nueva barba es corta y bien cuidada, fácil de manejar, con un sombreado sutil que conserva su carácter.

Los bigotes y las perillas vuelven a cobrar protagonismo, renovados con un toque moderno: los primeros son afilados, menos irónicos y más elegantes; los segundos, más suaves y simétricos, para no recargar los rasgos.

El cuidado de la piel y el cuero cabelludo está entrando en un nuevo panorama, cada vez más alineado con el mundo del bienestar: los hombres son cada vez más conscientes de que los productos de calidad y los tratamientos especializados son la base de cualquier look.

El interés por el cuidado del cuero cabelludo y los rituales capilares estilo spa también está creciendo, por lo que incluso en las barberías, el área de bienestar se está expandiendo para satisfacer estas necesidades: los servicios tradicionales ahora se complementan con tratamientos faciales específicos, que van desde la exfoliación hasta la desintoxicación o las mascarillas hidratantes.

Un descanso en la barbería se convierte así en una experiencia completa, que combina belleza y bienestar. (ANSA).