Tendencias: Se celebra el Día Mundial del Perro

Hay varias razones que hacen que esta relación sea tan especial: la principal es el amor incondicional a la mascota (49%), seguido del sentimiento de que el perro completa la familia (48%), la alegría de su compañía (38%), su papel como "antiestrés" capaz de mitigar la ansiedad y la tensión (36%) y el desenfado que aporta con su comportamiento divertido (34%).

Esto es lo que se desprende del Estudio Global de Padres de Mascotas realizado por Mars con motivo del Día Mundial del Perro, que se celebra el 26 de agosto, que destaca el vínculo especial que une a los italianos con sus amigos de cuatro patas.

El perfil canino italiano revela una variedad de tamaños y personalidades: el mediano (11-25 kg) es el más común (40%), seguido del pequeño (28%), el grande (17%) y el toy (14%). Más de la mitad (53%) son de raza pura, mientras que el 47% son mestizos o cruces.

Entre las razas más comunes se encuentran los labradores y los chihuahuas (7% cada uno), seguidos de los basset hound y los jack russell (6%) y los caniches (4%).

En cuanto a nombres, los italianos se inclinan por opciones sencillas y familiares: los más populares son Black, Stella, Leo, Luna y Bobby.

La llegada de un perro a la familia, en la mayoría de los casos, es fruto de una elección meditada: más de la mitad de los dueños (53%) planificaron el momento, dando la bienvenida a su nuevo compañero principalmente a través de criadores (23%), refugios o asociaciones (13%) y, en menor medida, a través de canales informales como particulares (16%) o amigos y familiares (8%).

"Los resultados de la investigación confirman la importancia de los perros para la vida de los italianos, capaces de fortalecer los lazos familiares y mejorar el bienestar diario.

Esto nos motiva aún más a apoyar iniciativas, políticas y proyectos que promuevan la convivencia positiva entre personas y animales, por ejemplo, promoviendo prácticas como las oficinas pet-friendly y fomentando la adopción responsable. Imaginamos un mundo donde las mascotas sean cuidadas, respetadas y plenamente integradas en la vida de las personas y las comunidades en las que viven", afirmó Yesim Ucelli, director general de Mars Pet Nutrition South Europe.

Cada vez hay más instalaciones que no solo acogen, sino que también ofrecen una hospitalidad personalizada a los amigos de cuatro patas.

Desde las ofertas de bienestar de la Italian Hospitality Collection, con una piscina termal dedicada a los pequeños amigos, hasta los amplios espacios verdes de Courmayeur Mont Blanc, con telesillas que admiten mascotas para llegar a las cimas.

En Viena, las playas que admiten perros y los grandes parques urbanos ofrecen espacio para explorar, mientras que la ciudad de Nueva York ofrece acceso a hoteles, restaurantes y boutiques, así como menús personalizados.

Incluso en los Emiratos, Ras Al Khaimah ofrece instalaciones y actividades al aire libre para quienes viajan con sus amigos de cuatro patas. Algunos ofrecen comodidades personalizadas, como Bluserena con sus servicios "Happy Dog", los programas para mascotas de los hoteles Palladium Hotel Group o los hoteles italianos de Marriott Bonvoy, que combinan estilo y atención al detalle con kits personalizados.

Para quienes buscan experiencias a medida, Evaneos ofrece itinerarios a medida en destinos que admiten mascotas, diseñados por expertos locales para disfrutar de unas vacaciones con los amigos de cuatro patas. Y si se sueña con California, el Estado Dorado ofrece numerosas playas que admiten mascotas y hoteles boutique con kits personalizados para viajeros, además de experiencias únicas como aprender a surfear con el propio perro en Coronado Dog Beach. (ANSA).