Tendrá acceso a datos personales de inscritos en Medicaid, incluso direcciones y etnia

WASHINGTON (AP) — Los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de personas inscritas en Medicaid, incluyendo direcciones y etnia, para localizar a inmigrantes que vivan en Estados Unidos sin un permiso legal, según un acuerdo del que supo The Associated Press.

La información permitirá a los funcionarios de ICE encontrar "la ubicación de extranjeros" en todo el país, dice el acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo no ha sido anunciado públicamente.

La divulgación extraordinaria de millones de datos personales de salud a los funcionarios de deportación es la última escalada en la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su esfuerzo por arrestar a 3000 personas diariamente.

Legisladores y algunos funcionarios de los CMS han cuestionado la legalidad del acceso de las autoridades migratorias a los datos de los afiliados en Medicaid de algunos estados. Funcionarios del Departamento de Salud dijeron que la medida, reportada por primera vez por la AP el mes pasado, tenía como objetivo identificar a personas inscritas en el programa de manera indebida.

Pero el acuerdo deja claro lo que los funcionarios de ICE pretenden hacer con los datos de salud.

"ICE utilizará los datos de CMS para permitir que ICE reciba información de identidad y ubicación sobre los extranjeros identificados por ICE", dice el acuerdo.

El portavoz del Departamento de Salud, Andrew Nixon, no quiso comentar sobre el acuerdo. Sin embargo, no está claro si Seguridad Nacional ya ha accedido a la información. La secretaria adjunta del departamento, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que las dos agencias "están explorando una iniciativa para asegurar que los extranjeros ilegales no estén recibiendo beneficios de Medicaid que están destinados a estadounidenses respetuosos de la ley".

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.