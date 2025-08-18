Tenedores de bono venezolano aseguran acuerdo de pago con filial de Elliott: representante

(Agrega detalles)

HOUSTON, 18 ago (Reuters) - Los tenedores de un bono venezolano en mora llegaron a un acuerdo preliminar de pago con Amber Energy, una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management, como parte de una oferta mejorada por la matriz de Citgo Petroleum presentada a principios de este mes, dijo el lunes un representante de los bonistas a un tribunal estadounidense.

Varias ofertas mejoras han surgido recientemente, incluyendo las de filiales de la firma de materias primas Vitol y del fondo de cobertura Elliott, en la subasta de acciones organizada por el tribunal en Delaware, incluso después de que un funcionario que supervisa la ronda de licitación recomendara una oferta separada de US$7400 millones por parte de una unidad de la minera Gold Reserve, que cotiza en Toronto.

En una audiencia celebrada el lunes, el juez Leonard Stark autorizó la reapertura formal del proceso de licitación hasta el viernes para recibir y evaluar ofertas mejoradas. Se espera una nueva recomendación del ganador o la confirmación de la oferta del grupo Gold Reserve a finales de este mes.

Un acuerdo de pago con los tenedores del bono PDVSA 2020 , garantizado con acciones de Citgo, es considerado por algunos acreedores y postores como clave para asegurar una oferta ganadora, debido a que eliminaría un obstáculo para finalizar el proceso de venta.

Sin embargo, otras partes en el caso, incluyendo representantes de Venezuela y Gold Reserve, han solicitado al tribunal de Delaware que espere hasta que se decida la validez de los bonos en un proceso judicial separado en Nueva York.

"La oferta de pago está abierta a todos los tenedores de bonos 2020", dijo Susheel Kirpalani, abogado de Amber Energy, ante el tribunal en una audiencia. Agregó que "más de dos tercios" de los bonistas se han adherido al pacto.

El tribunal de Delaware está subastando PDV Holding, propiedad de Venezuela, para compensar a hasta 15 acreedores por impagos de deuda y expropiaciones del país sudamericano.

Gold Reserve se opuso a la evaluación de las ofertas hechas a última hora tras la recomendación emitida en julio por el oficial a cargo, y afirmó en la audiencia que la compañía podría intentar derribar cualquier oferta alternativa.

"No pretendemos secuestrar este proceso como rehén", declaró Matthew Kirtland, abogado de Gold Reserve. "Hemos comprometido plenamente la financiación, que no está condicionada al litigio de (los bonos) 2020 (...) No nos retiraremos", añadió.

El bono PDVSA 2020, que ha estado subiendo durante la última semana desde la presentación de la oferta de Amber, se cotizaba a 94 centavos por dólar el lunes, al mismo nivel que el viernes. (Reporte de Marianna Parraga)