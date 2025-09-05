"Tenemos que apuntar fijo a 2030", dice el DT Córdova tras la derrota de Chile ante Brasil
El seleccionador de la eliminada Chile, Nicolás Córdova, lamentó este jueves la derrota 3-0 ante Bra
- 1 minuto de lectura'
El seleccionador de la eliminada Chile, Nicolás Córdova, lamentó este jueves la derrota 3-0 ante Brasil en la penúltima jornada de la clasificatoria sudamericana del Mundial de 2026 y subrayó que "hay mucho trabajo" pendiente de cara a la Copa del Mundo de 2030.
Córdova, que dirige a La Roja Sub-20, ocupa el cargo de director técnico interino en la absoluta, tras la salida del argentino Ricardo Gareca.
"Tenemos que apuntar fijo al 2030", dijo el entrenador en conferencia de prensa en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.
"Esté yo o no esté, vamos a seguir con el trabajo en las categorías juveniles, porque es lo que hay que hacer", manifestó.
En su llamado para el cierre de la eliminatoria, Córdova pasó la página de la Generación Dorada de Chile que ganó dos veces la Copa América (2015 y 2016) al no convocar a viejas figuras como Arturo Vidal o Alexis Sánchez.
"No podemos esperar que salgan jugadores de manera espontánea. Hay que construir jugadores (...). Hay que ponerse de acuerdo y trabajar", lanzó.
erc/raa/
Otras noticias de Seleccion Chile
- 1
Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas
- 2
Jwan Yosef rompió el silencio: el exmarido de Ricky Martin reveló cómo es hoy su relación con el cantante
- 3
Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre 2025
- 4
La muerte de Giorgio Armani: de Gigoló americano a El año más violento, sus trabajos más emblemáticos en la pantalla