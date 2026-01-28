"Tenemos que volver a alzar la voz", dice dirigente estudiantil tras interpelar a presidenta venezolana

Un dirigente estudiantil llamó el miércoles a "volver a alzar la voz" en Venezuela, tras interpelar a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para exigirle la liberación de presos políticos.

Miguelángel Suárez preside la federación de estudiantes de la Universidad Central (UCV). El video en el que increpó a Rodríguez se hizo viral en redes sociales: ambos se atropellan, él le pide "acabar con lo que están viviendo los familiares a las afueras de los centros de reclusión", "déjame hablar", le responde mientras insistía en no manipular.

Rodríguez asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión de Estados Unidos. Su gobierno prometió liberar presos políticos aunque el proceso avanza lentamente.

"Nosotros tenemos que volver a lo público, tenemos que volver a alzar la voz", dijo a la AFP Suárez, que aseguró sentir miedo por la confrontación con la gobernante. "El miedo es humano, sin embargo, desde el movimiento estudiantil (...) yo creo que uno tiene que estar a la altura de las circunstancias que nos ha tocado vivir".

Las reuniones entre el gobierno y cualquier grupo crítico son atípicas. La movilización opositora fue neutralizada tras los arrestos masivos que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro.

El video de Suárez con Rodríguez rápido se hizo viral. Los comentarios aplaudían la "valentía" del dirigente estudiantil en un país donde hay más de 700 presos políticos, según oenegés. Suárez precisa que más de 200 son estudiantes.

"Qué mal que el país no esté acostumbrado a que un ciudadano interpela directamente a aquel que le tiene que servir", apunta Suárez. "Sabemos cuál es el rol que nos toca como parte de la sociedad venezolana, y es poder motivar a los venezolanos a que se movilicen para perder ese miedo".

La televisora estatal VTV transmitió imágenes del recorrido de Rodríguez por la UCV, incluyó el intercambio con Suárez aunque sin sonido.