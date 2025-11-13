Tenerife registra hasta 75 incidencias y vientos por encima de los 90 km/h con la borrasca 'Claudia'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), ha registrado durante la noche de este miércoles y la mañana del jueves un total de 75 incidencias con el paso de la borrasca 'Claudia'. De ellas, 40 corresponden al servicio de Carreteras.

Las incidencias más destacadas se han producido en 14 municipios, vinculadas principalmente con caídas de tendidos eléctricos, desprendimientos e inundaciones en garajes y viviendas en zonas como Arona, La Laguna, Garachico e Icod de los Vinos, según ha precisado el Cabildo en una nota.

En paralelo, entre las medidas preventivas adoptadas por la corporación insular para hacer frente a la emergencia, se procedió al cierre preventivo de varias vías, entre ellas la carretera de Teno (Buenavista del Norte), la de Tierra del Trigo (Los Silos-El Tanque) y la Avenida Chincanayros (Icod de los Vinos). Sin embargo, a primera hora de la mañana, se han reabierto todas las vías, excepto Tierra del Trigo, que permanece cerrada debido a desprendimientos.

Se registró una afección también en la carretera del valle de Ucanca dentro del Parque Nacional del Teide por desprendimientos y fuertes vientos que será resuelto a lo largo de la jornada.

Desde el Cabildo tinerfeño se ha concretado que toda la noche se mantuvo un contacto directo de asistencia con los centros coordinadores de emergencia municipales (CECOPALES), sobre todo para atender las incidencias. En paralelo, la mayor preocupación estaba en la acumulación de aguas que rozó los 40 mm por metro cuadrado en zonas como la isla baja y el suroeste de Tenerife.

La borrasca 'Claudia' también dejó rachas de viento superiores a 90 km/h en zonas de cumbre, especialmente en Izaña, así como precipitaciones moderadas y chubascos intensos en áreas del suroeste y medianías, con registros superiores a 40 mm en una hora en municipios como Santiago del Teide, Vilaflor, Arona y Adeje.

PREVISIONES

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé que a lo largo del día de hoy la inestabilidad tienda a disminuir, con lluvias menos activas.

El Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) fue activado el miércoles en situación de alerta, a las 12:00 horas, con el objetivo de proteger a la población, los bienes y el medio ambiente, vigilar las zonas de riesgo de inundación y desplegar recursos estratégicos en coordinación con los Planes de Emergencia Municipal (PEMU) de toda la isla.

Así, en el operativo de emergencia, se movilizaron 454 efectivos pertenecientes a Bomberos de Tenerife, BRIFOR, CECOPIN, Agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja y el Servicio de Carreteras. Además, se habilitaron tres albergues con capacidad para 220 personas en los municipios de Granadilla, Los Cristianos y Adeje, que registraron mínima ocupación (cinco personas en total).

El Cabildo de Tenerife ha destacado, de este modo, cómo la efectiva coordinación entre administraciones y cuerpos de emergencia, que ha permitido "minimizar" el impacto de la borrasca en la isla y garantizar la seguridad ciudadana.

Mientras, la institución insular mantiene la vigilancia meteorológica y recuerda a la población la importancia de seguir las indicaciones oficiales y extremar las precauciones ante posibles fenómenos asociados a la inestabilidad residual de las próximas horas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Desde la tarde del miércoles, el Cabildo adoptó diversas medidas de prevención, que se mantendrán a lo largo del día de hoy ante la llegada de un segundo frente de menor intensidad, según la AEMET, que podría dejar lluvias dispersas a lo largo de la tarde. Asimismo, el Cabildo llama a la ciudadanía a mantener la prudencia y recuerda a la población las siguientes recomendaciones:

- Suspensión de actividades extraescolares y al aire libre.

- Jornada lectiva no presencial para el personal del Cabildo el jueves 13.

- Restricción de acceso a los espacios naturales y cierre de senderos, campamentos y áreas recreativas.

Todas estas medidas, especifican, se mantendrán vigentes hasta nueva evaluación de la situación.