"Tengo confianza" en "cosas muy buenas", dice Ancelotti tras triunfo de Brasil ante Chile

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, aplaudió este jueves a sus futbolistas tras la victoria 3-0 lograda ante el colista Chile en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026.

Ancelotti se declaró "muy satisfecho" por la respuesta del plantel en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, aunque la Canarinha estaba de antemano clasificada a la cita del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Resaltó la capacidad de crecimiento del grupo.

"Tengo la confianza de que este equipo puede hacer cosas muy buenas", comentó en rueda de prensa.

Ancelotti resaltó el rendimiento de jugadores que entraron desde el banquillo como Lucas Paquetá o Luiz Henrique en el partido decidido por goles de Estêvão, el propio Paquetá y Bruno Guimarães.

"Puse jugadores frescos que podían ayudar al equipo a mantener un ritmo de juego alto", dijo en referencia a los cambios.

El martes, Brasil cerrará la clasificatoria contra Bolivia en los 4150 metros sobre el nivel del mar de El Alto y Ancelotti aseguró que espera seguir sacando buenas conclusiones de cara a la Copa del Mundo.

"El juego contra Bolivia interesa, porque la camiseta de Brasil no permite a los jugadores que existan partidos más importantes y partidos menos importantes", zanjó.

"Es importante para mejorar", agregó.

erc/ma