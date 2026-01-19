"Tengo el corazón roto", dice Brahim Díaz sobre el penal fallado

El delantero marroquí Brahim Díaz, que precipitó la derrota de los Leones del Atlas al fallar un penalti lanzado a lo Panenka en el tiempo añadido de la final de la Copa de África perdida ante Senegal (1-0 tras prórroga), afirmó tener "el corazón roto", este lunes en un mensaje en Instagram.

"Tengo el corazón roto. He soñado con este título gracias a todo vuestro cariño, cada mensaje, cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. He luchado con todas mis fuerzas, con el corazón por delante. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Os presento mis disculpas más sinceras", publicó el delantero del Real Madrid de 26 años.

Díaz estuvo a punto de convertirse en el héroe de todo un país el domingo tras ver cómo se le concedía un penalti a raíz de un forcejeo con el defensor senegalés El Hadji Malick Diouf en los últimos segundos del tiempo reglamentario de la segunda parte cuando el marcador era de 0-0.

Una decisión que provocó la indignación de los Leones de la Teranga, algunos de los cuales abandonaron el terreno de juego antes de regresar al césped.

Tras casi 20 minutos de caos, el futbolista nacido en Madrid -máximo goleador del torneo con cinco tantos- desperdició esa ocasión de oro al ver cómo su intento de Panenka era detenido con facilidad por el guardameta senegalés Édouard Mendy.

Pape Gueye ofreció después el título a Senegal durante la prórroga.

"La recuperación será difícil, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré hasta que algún día pueda devolveros todo ese cariño y ser motivo de orgullo para el pueblo marroquí", escribió Brahim Díaz en Instagram.