"Tengo muchas ganas de demostrar mi nivel en un Grand Slam", dice Alcaraz

El joven Carlos Alcaraz que ganó este domingo el Masters 1000 de Madrid aseguró que tiene "muchas ganas de demostrar mi nivel en un Grand Slam" mirando ya a Roland Garros.

"Tengo muchas ganas de ir a París a ganar un Grand Slam, de demostrar mi nivel en un Grand Slam", afirmó Alcaraz en rueda de prensa tras ganar el segundo Masters 1000 de su carrera.

"Roland Garros es muy especial para mí porque fue el primer Grand Slam en el que llegué a tercera ronda", explicó el joven tenista español, que ha presentado su candidatura para llevarse el título.

"La gente me va a tomar como favorito, pero yo eso me lo tomo como motivación", añadió Alcaraz, que no estará en Roma para reponerse de un problema en el pie.

El murciano se torció el tobillo en su partido de cuartos contra Rafa Nadal y a punto estuvo de pasarle factura este domingo.

"Esta mañana, por la caída con Rafa, me he levantado con el tobillo más hinchado y también tenía una ampolla que se me había infectado", explicó.

"Ha sido un inicio de día complicado, me costaba un poquito andar, pero al final con mi equipo, hemos podido hacer unas cosillas para estar al 100% en el partido", afirmó.

Sin embargo, no acudirá a Roma porque "con las ganas que tengo de pelear por un Grand Slam me viene mejor descansar y recuperar el pie para estar en París al 100%".

Pese a su fulgurante ascenso y los elogios de sus rivales, como Zverev, que lo consideró "el mejor del mundo en estos momentos", Alcaraz prefiere mantener los pies en el suelo.

"Porque haya ganado a Rafa (Nadal), a Djokovic, no me considero el mejor del mundo, me han dicho que el lunes seré sexto (del ránking ATP), por lo que me quedan cinco por delante para ser el mejor del mundo", dijo.

"Me considero un jugador que está jugando muy bien, me estoy desenvolviendo bastante bien en la tierra", aseguró, precisando que "me consideró un rival difícil".

El joven español, de 19 años, asegura que todavía le queda por crecer.

"Tengo que mejorar en todo aún, todo se puede mejorar, nunca llegas un límite. Federer, Nadal, Djokovic... son tan buenos porque siempre están mejorando, no se estancan. Tengo muy buenos golpes, pero se pueden mejorar y pueden ser mucho mejores", aseguró.

