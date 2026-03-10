Tenis: alcaraz a octavos de final con susto en Indian Wells

Rinderknech ganó el primer set por 7-6 (8/6), pero Alcaraz reaccionó a tiempo y se quedó con la victoria al adjudicarse las dos mangas siguientes con parciales de 6-3 y 6-2.

"A veces siento que juego contra Roger Federer en cada ronda. A menudo ocurre que los rivales juegan a un nivel increíble. A veces casi tengo la sensación de que siempre me pasa a mí", bromeó Alcaraz en alusión al ex tenista suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam.

"Si jugaran así todos los partidos, probablemente estarían mucho más arriba en el ranking. Pero es parte del juego, tengo que aceptarlo", agregó el español, que en la próxima ronda del primer Masters 1000 del año enfrentará al noruego Casper Ruud (13).

También el serbio Novak Djokovic (3) tuvo más problemas de lo esperado para sellar su boleto a octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, pues venció por 6-4, 1-6 y 6-4 al estadounidense Aleksandar Kovacevic (72).

Djokovic, de 38 años, reconoció un dolor en su brazo derecho luego del partido ante Kovacevic que duró 2 horas y le permitió volver a octavos de final del primer Masters 1000 de la temporada por primera vez desde 2017.

"Llevo dos semanas sintiendo dolor en el antebrazo derecho y he intentado controlarlo. Es un poco extraño: cuanto más saco, mejor me siento, pero luego el dolor va y viene si me enfrío. Si no saco durante cinco o seis minutos, siento un poco de dolor en los dos primeros servicios del partido. Estoy trabajando en ello. Espero que mejore cada día", afirmó "Nole".

"Intento gestionar mi cuerpo y mi estado mental día a día para poder estar en mi mejor nivel cada día", completó Djokovic, que en la próxima ronda enfrentará al campeón defensor, el británico Jack Draper (14), quien superó al argentino Francisco Cerúndolo (20) por 6-1 y 7-5.

Por otra parte, el estadounidense Learner Tien (27) sorprendió al superar por 7-6 (7/3), 4-6 y 6-3 a su compatriota Ben Shelton (8), mientras que el español Alejandro Davidovich Fokina (19) venció por 6-2, 4-6 y 6-2 al checo Jakub Mensik (12).

El ganador del duelo entre Davidovich Fokina y Tien en octavos de final se medirá en la siguiente ronda con el vencedor del partido entre el italiano Jannik Sinner (2) y el juvenil brasileño Joao Fonseca (35), de 19 años. (ANSA).