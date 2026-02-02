Tenis: Alcaraz aumentó su ventaja sobre Sinner

Alcaraz, de 22 años, suma ahora 13.650 puntos al tope del escalafón masculino, mientras que Sinner, destronado como bicampeón del Abierto de Australia, acumula 10.300 unidades tras haber sido eliminado en semifinales por el serbio Novak Djokovic (5.280), que completa el podio tras haber perdido con el español en la final del primer Grand Slam de la temporada.

El ascenso de Djokovic perjudicó al alemán Alexander Zverev, ahora cuarto con 4.605 puntos luego de haber perdido en semifinales del Abierto de Australia con Alcaraz, que de esta manera se dio el gusto de ganar al menos una vez todos los torneos de Grand Slam.

Por su parte, el italiano Lorenzo Musetti continúa quinto, ahora con 4.405 puntos luego de haber tenido que abandonar por lesión el partido de cuartos de final del Abierto de Australia contra Djokovic pese a que había ganado los dos primeros sets.

En la sexta ubicación aparece el australiano Alex De Miñaur, quien suma 4.080 puntos, con los que antecede al estadounidense Taylor Fritz (3.940) y al canadiense Felix Auger-Aliassime (3.725).

El también estadounidense Ben Shelton cayó dos lugares y ahora aparece noveno con 3.600 puntos, mientras que el kazajo Alexander Bublik completa el "top ten" con 3.235 unidades.

(ANSA).