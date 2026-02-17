Tenis: Alcaraz avanza en Doha

Alcaraz, que ya había sumado dos coronas en el US Open, Wimbledon y Roland Garros, sigue firme su marcha ahora en Doha, torneo en el que nunca celebró y en el que se consagraron campeones sus compatriotas Rafael Nadal (2014), David Ferrer (2015) y Roberto Bautista Agut (2019 y 2022).

El español se impuso por 6-4 y 7-6 (7/5) al cabo de una hora y 47 minutos de juego frente a Rinderknech, a quien había superado en los cuatro duelos previos, celebró su octava victoria de un año en el que no sufrió derrotas y ahora irá por el pasaje a cuartos ante el también francés Valentin Royer (60), vencedor de su compatriota Pierre-Hugues Herbert (190) por 6-0 y 6-3.

Alcaraz accedió a esa instancia en su anterior y única participación hasta ahora en este torneo, en el que el ruso Andrey Rublev (14), campeón también en 2020, iniciaba la defensa de su corona frente al neerlandés Jesper de Jong (86), duelo del cual saldrá el rival del húngaro Fabian Marozsan (48), que superó al francés Ugo Humbert (36) por 6-3 y 6-1.

El también ruso Karen Khachanov (17), que lo precedió en el trono, se medirá por el boleto a cuartos con el también húngaro Marton Fucsovics (61) y el vencedor chocará con el ganador de Alcaraz y Royer.

Por la misma llave avanzó en la víspera el ruso Danil Medvedev (11), campeón del torneo en 2023, que se las verá con el griego Stefanos Tsitsipas (33), quien superó por 6-4 y 6-4 al tunecino Moez Echargui (139).

El checo Jiri Lehecka (22) superó al estadounidense Jenson Brooksby (47) y enfrentará al belga Zizou Bergs (44), que se impuso por 6-3, 6-7 (5/7) y 6-4 al francés Giovanni Mpetshi Perricard (58), cuyo compatriota Arthur Fils (40) superó por 6-7 (5/7), 6-3 y 6-4 al polaco Kamil Majchrzak (56) y chocará con el también francés Quentin Halys (72), que se impuso por 4-6, 7-5 y 6-3 frente al español Pablo Carreño Busta (123).

El también español Roberto Carballes Baena (175) se despidió del torneo al caer por 6-4 y 6-4 frente al chino Zhinzhen Zhang (319), rival en octavos del checo Jakub Mensik (16), que derrotó por 6-7 (6/8) 6-2 y 6-4 al británico Jan Choinski (124).

En el WTA 1000 de Dubai, en tanto, la italiana Jasmine Paolini (8), campeona en 2024, volvió a perder en el estreno, esta vez por 6-1 y 7-6 (7/5) frente a la filipina Alexandra Eala (47), que será rival de la rumana Sorana Cirstea (32), vencedora de la checa Linda Noskova (14) por 6-1 y 6-4.

La rusa Mirra Andreeva (7), defensora del título, avanzó sin despeinarse por el abandono de la australiana Daria Kasatkina (61) y se las verá con la rumana Jaqueline Cristian (39), que superaba por 6-0 a la alemana Ella Seidel (95), cuando su rival se retiró por una dolencia.

En carrera también la kazaja Elena Rybakina (3), flamante campeona del Abierto de Australia y finalista de este torneo en 2020, también se instaló en octavos al superar por 6-1 y 6-2 a la australiana Kimberly Birrell (94) y chocará con la croata Antonia Ruzic (67), que se impuso por 6-1, 6-7 (2/7) y 6-1 ante la rusa Anastasia Zakharova (104). (ANSA).