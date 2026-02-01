Tenis: Alcaraz campeón en Australia

Alcaraz, de 22 años, se impuso con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 ante Djokovic (38) para coronarse en Melbourne, donde destronó al italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo que había ganado las dos ediciones anteriores del Abierto de Australia, en cuya semifinal cayó ante el serbio, dueño del récord de 24 títulos de Grans Slam.

El español ya había ganado en dos oportunidades Roland Garros, Wimbledon y el US Open, pero nunca había podido adjudicarse el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Con su victoria al cabo de 3 horas y 2 minutos contra el serbio, Alcaraz se convirtió en el noveno jugador en ganar los cuatro torneos de Grand Slam y celebró la conquista del vigésimo quinto título de su carrera.

"Novak, lo que haces me inspira. Es un honor haber compartido el court y el vestuario contigo. Gracias por todo lo que haces.

Eres una gran inspiración", afirmó Alcaraz durante la ceremonia de entrega de premios.

"Gracias a mi equipo: sólo ustedes saben cuánto trabajé para alcanzar esta meta", agregó el español, que sólo perdió 1 de las 8 finales de Grand Slam que disputó (cayó con Sinner en la definición de Wimbledon 2025).

"La pretemporada fue una montaña rusa, mantuvimos la concentración y trabajamos duro. Me animaron cada día a hacer lo correcto, y estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes", aseguró el número 1 del mundo, quien en diciembre pasado sorprendió al reemplazar a su entrenador y compatriota Juan Carlos Ferrero con Samuel López.

"Este trofeo es suyo. Es extraño ver a Rafa (Nadal, Ndr.) en la grada: es un honor haber compartido entrenamientos con ustedes; verlos es un privilegio", destacó Alcaraz sobre su compatriota, quien presenció la final en Melbourne.

"Gracias a todos los que hacen que este torneo sea fantástico; me alegra volver cada año. El cariño que siento en Australia es increíble, tanto dentro como fuera de la cancha. Les agradezco por ayudarme en los momentos difíciles. Tengo muchas ganas de volver el año que viene", completó Alcaraz.

A su vez, Djokovic felicitó a Alcaraz y calificó como un hecho "histórico" su coronación en el Abierto de Australia para darse el gusto de haber ganado todos los torneos de Grand Slam.

"Perdí contra el número 1 del mundo y contra un jugador ya legendario. Te deseo lo mejor para el resto de tu carrera. Eres muy joven, como yo. Espero que nos veamos muchas más veces en los próximos años", indicó Djokovic, quien ganó 10 veces el Abierto de Australia.

"Ha sido un gran viaje, no sé qué pasará en los próximos meses.

En estos dos últimos partidos, me has dado algo que nunca tuve en Australia: apoyo y positividad", valoró el serbio sobre el apoyo del público.

"Siendo sincero, no pensé que volvería a estar aquí en la ceremonia de clausura de un Grand Slam. Me ayudaron a jugar dos partidos que nunca pensé que jugaría contra Jannik y Carlos", reconoció Djokovic.

"Agradezco a mi equipo por haberme aguantado. No ha sido un camino fácil, pero son mi pilar. Fue un honor compartir la cancha con ustedes, y ahora verlos en la grada con la afición.

Gracias", concluyó el serbio en alusión a Nadal, quien se retiró en 2024. (ANSA).