Tenis: Alcaraz, campeón en Cincinnati, por retiro de Sinner

Alcaraz ganaba por 5-0 cuando Sinner acusó un malestar que le impidió completar la final del torneo de Cincinnati donde buscaba revalidar el cetro para sumar su vigésimo primer título (tercero en una temporada en la que repitió en el Abierto de Australia) y llegar como campeón al US Open, último Grand Slam del año en el que también defenderá la corona.

El español de 22 años, que también venció a Sinner (24) en las definiciones de esta temporada en el Masters 1000 de Roma y de Roland Garros, celebró en su decimoquinto duelo ante el italiano para conquistar su octavo título de un torneo Masters 1000.

Alcaraz, dueño de cinco títulos de Grand Slam (ganó dos veces Roland Garros y Wimbledon además de haberse coronado una vez en el US Open), había perdido con el serbio Novak Djokovic (7) en la única definición a la que había llegado en Cincinnati, en la edición 2023. (ANSA).