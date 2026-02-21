Tenis: Alcaraz campeón en Doha

Alcaraz se impuso por un contundente marcador de 6-2 y 6-1 frente al francés Arthur Fils (40) en apenas 51 minutos de juego y extendió a 3.200 puntos su ventaja en el escalafón sobre el italiano Jannik Sinner, eliminado en cuartos.

En esa misma instancia se había despedido el año pasado el tenista ibérico en su primera participación en este torneo, en el que hoy celebró su vigesimosexto título en el circuito profesional.

"Este año vine con hambre de más", resumió el flamante campeón, de 22 años, al afirmar que se sentía "contento y orgulloso por lo que venimos haciendo con mi equipo dentro y fuera de la cancha".

Alcaraz se sumó así a la lista de campeones españoles en Doha que encabeza Roberto Bautista Agut, que lo conquistó en 2019 y en 2022, y que completan los ya retirados Rafael Nadal, ganador en 2014, y David Ferrer, que lo sucedió en el trono.

El nuevo campeón había accedido a la definición eliminando al defensor de la corona, el ruso Andrey Rublev, decimocuarto del ranking y que también se había consagrado en 2020, y previamente había dado cuenta del también ruso Karen Khachanov (17), campeón en 2024.

El español jugó en un nivel superlativo ante un rival al que enfrentaba por primera vez y al que dominó de principio a fin para refrendar un arranque arrasador en esta temporada en la que marcha invicto con 12 victorias tras las que celebró en Melbourne y que le permitió extender su racha a 30 consecutivas.

En Australia, Alcaraz se sacó otra espina pues celebró el único título de Grand Slam que le faltaba tras los dos que cosechó en el US Open, en Wimbledon y en Roland Garros y con la corona que celebró hoy sólo es superado en ese rubro por el serbio Novak Djokovic (101), único tenista en actividad que lo precede en cantidad de festejos.

Habrá que ver hasta dónde se extiende ahora la racha del número uno, cuyo próximo compromiso será en el Masters 1000 de Indian Wells, en el que intentará recuperar la corona que conquistó en 2023 y en 2024 venciendo en ambas ocasiones en la final al ruso Daniil Medvedev.

En la pasada edición, Alcaraz se despidió en semifinales, al caer frente al británico Jack Draper, a la postre campeón del torneo tras derrotar en la definición al danés Holger Rune, que en la otra semifinal había superado justamente a Medvedev.

