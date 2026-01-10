Tenis: Alcaraz festejó el primero

Una especie de "revancha" para Alcaraz, que había cerrado el año con derrota frente a Sinner en el ATP Finals celebrado en Turín y en el que el italiano retuvo la corona, aunque esta vez no había puntos en juego en el arranque de una temporada en la que volverán a pelear seguramente por títulos y por la gloria.

"Fue una linda experiencia, me gustó jugar aquí. La gente es muy gentil y me transmitió su energía positiva", destacó el español, sorprendido por la convocatoria que generó este partido de exhibición y quien ahora se enfocará en el Abierto de Australia, en el que Sinner defenderá el título obtenido en las pasadas dos ediciones, en las que Alcaraz se despidió en cuartos de final.

El primer Grand Slam de la temporada es el único de los cuatro en el que todavía no celebró el líder del ranking, bicampeón del US Open (2024 y 2025), en Wimbledon (2023 y 2024) y en Roland Garros (2024 y 2025), quien dijo haberse "divertido en cancha hoy" tras haber conocido Seúl "en un viaje breve, toccata y fuga, a la que espero volver pronto", auguró.

"Aprecio mucho el apoyo y el cariño de los aficionados y por eso siempre trato de dar lo mejor de mí. Regresaré, aunque no sé si para jugar un torneo o simplemente de vacaciones", prometió Alcaraz, diagnóstico que compartió Sinner al considerar que "jugar aquí fue fantástico en un estadio colmado y resultó especial conocer a los nuevos fanáticos coreanos".

"Es la primera vez que juego aquí y Carlos y yo lo hicimos pensando ya en el primer Grand Slam que disputaremos en Australia. Fue lindo comenzar la temporada jugando frente a Carlos", afirmó el italiano, que dijo haber tenido "lindas sensaciones con el público en un partido relajado y tranquilo" y también consideró que le gustaría "regresar nuevamente a Seúl".

Ambos desplegaron parte de su repertorio y de su magia en cancha en un duelo distendido en el que abundaron las risas entre los protagonistas y el público, que celebró cuando Sinner dejó la cancha por un momento, se sentó en la tribuna y le entregó su raqueta a un niño que luego de un segundo intento festejó un punto contra el español mientras el estadio lo aclamaba.

Más allá de los dos millones de dólares que se llevaron por participar en esta exhibición, los máximos representantes de la nueva generación del tenis aprovecharon la ocasión para ir calentando motores de cara a una temporada en la que amenazan con extender su hegemonía y en la que Alcaraz volverá a lucir, al menos en el inicio, su cabellera naturalmente morena tras aquel platinado que lució en el cierre del año pasado.

A diferencia de aquellos duelos que animaron en Arabia Saudita en el "Six Kings Slam" que reunió a las glorias del tenis también a cambio de millones, esta vez en Seúl prevaleció el show, aunque ambos tenistas aprovecharon para ajustar algunos golpes pensando en el inicio real de la temporada en Melbourne, donde a partir de 16 de enero comenzarán a pelear por los puntos, los títulos y el primado del ranking. (ANSA).