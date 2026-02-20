Tenis: Alcaraz finalista en Doha

Alcaraz se impuso por 7-6 (7/3) y 6-4 en dos horas y dos minutos de juego y quedó a un paso de celebrar su segundo título de la temporada tras haber conquistado por primera vez el Abierto de Australia, único Grand Slam en el que no había celebrado hasta ahora tras haber repetido corona en el US Open, en Wimbledon y en Roland Garros

El español, quien en su única participación en el ATP 500 de Doha, el año pasado, se despidió en cuartos de final, extendió su racha invicta este año a once triunfos y espera por el ganador del duelo entre el francés Arthur Fils (40) y el checo Jakub Mensik (16), "verdugo" en cuartos del italiano Jannik Sinner, número dos del mundo que se despidió del título en el Abierto de Australia, que había conquistado en las anteriores dos ediciones, en semifinales

Fue con derrota ante el eterno serbio Novak Djokovic, doblegado en la final del primer Grand Slam de la temporada por un Alcaraz que luce intratable y que antes de despachar a Rublev había dado cuenta del también ruso Karen Khachanov (17), campeón de este torneo en 2024

"Sé de lo que soy capaz cada vez que salgo a la cancha y de lo que puedo hacer", afirmó el español, al confesar que mantener la calma resultó clave para llevarse hoy un primer set cerrado porque -dijo- "cuando buscas soluciones, debes estar tranquilo y ese es un aspecto en el que estoy trabajando"

"Cuando juego y me enojo al ver que no estoy jugando en el nivel que pretendo, me frustro. Hoy, por suerte, pude mantener la tranquilidad y pensar con claridad", reconoció al afirmar que se sentía "orgulloso" de sí mismo por ese salto de calidad que logró porque "estoy madurando"

Alcaraz volvió a ganar y ahora irá por su vigesimoquinto título en el circuito para sumarse a la lista que integran sus compatriotas Rafael Nadal (campeón de este torneo en 2014), David Ferrer (2015) y Roberto Bautista Agut (2019 y 2022)

