Tenis: Alcaraz quiere volver al tope del ranking

“Estoy contento con lo que he hecho hasta ahora e intentaré seguir en la misma línea. Hay muchas cosas que aún quiero mejorar en mi juego para rendir aún mejor en los partidos, pero por ahora el objetivo sigue siendo el mismo: ser feliz, disfrutar tanto dentro como fuera de la cancha en los torneos más hermosos del mundo”, afirmó Alcaraz.

“Luego, obviamente, en cuanto a objetivos dentro de la cancha, mi meta es volver al número 1 del ranking para finales de año.

Este será el objetivo para la segunda mitad de la temporada”, agregó el español, que espera conocer su rival en su debut en Cincinnati.

Alcaraz volverá a la competencia oficialmente justamente en el torneo que se disputa sobre el cemento de la ciudad estadounidense luego de la pausa que inició tras caer con Sinner en la final de Wimbledon, en el que buscaba su sexto título de Grand Slam.

“Estoy contento con cómo crece esta rivalidad con Jannik. Creo que tanto él como yo ya hemos logrado grandes cosas que pasarán a la historia”, opinó Alcaraz sobre Sinner, a quien superó este año en la final del Masters 1000 de Roma y en la definición de Roland Garros.

“Pero no me refiero a la historia que estamos escribiendo en el tenis hoy. Aún tenemos una larga carrera por delante para ver hasta dónde podemos llegar y si podemos escribirla. Esa es una discusión que sólo le importa a la gente”, subrayó.

Por otra parte, Alcaraz se refirió a su derrota contra Sinner en la final de Wimbledon, la primera para el español en una definición de un Grand Slam, pues ya se había coronado en el All England Club (2023 y 2024), en Roland Garros (2024 y 2025) y en el US Open (2022).

“Era algo nuevo, y hay que estar preparado. No quiero perder ninguna final que juegue, especialmente Wimbledon u otro Grand Slam”, enfatizó el español de 22 años, que busca su octavo título en un Masters 1000, el primero en Cincinnati, en cuya final de 2023 perdió con el serbio Novak Djokovic, número 6 del mundo.

“Pero salí de la cancha tranquilo y orgulloso, sonriendo y diciéndome que tarde o temprano perdería una final de Grand Slam, a todos nos pasa. Después de ese partido, todavía queda mucho por mejorar, pero sólo me llevó unas horas, ni siquiera días”, aclaró.

“Sólo tengo que estar agradecido por lo que estoy construyendo y por lo que estoy viviendo, y haber jugado una final de Wimbledon es algo aún más grande. Así que, aunque perdí, salí de la cancha orgulloso y feliz por lo que había logrado”, insistió Alcaraz.

