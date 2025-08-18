Tenis: Alcaraz recorta a Sinner y será número uno si gana el Abierto de Estados Unidos

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha acercado este lunes al número uno del ranking ATP tras recortar 1100 puntos al italiano Jannik Sinner tras su pase a la final del torneo de Cincinnati, y recuperará el número uno si gana el US Open, mientras que el malagueño Alejandro Davidovich se mantiene una semana más en el Top-20 mundial pese a su retira en primera ronda de Cincinnati.

Carlos Alcaraz ha aprovechado su vuelta en el torneo de Cincinnati, de categoría Masters 1000, para recortar la distancia que lo separa del número uno del ranking ATP. El murciano, que disputa este lunes la final ante el italiano Jannik Sinner, se ha acercado hasta a menos de 2000 puntos, y podrá hacerlo más si consigue ganar el torneo. Unos números que permitirán a Alcaraz ser número uno del mundo si gana el Abierto de Estados Unidos.

Por su parte, el malagueño Alejandro Davidovich continuará en el puesto 18 pese a retirarse en el torneo de Cincinnati en primera ronda ante el brasileño Joao Fonseca. Así, el jugador español se asegura ser cabeza de serie en el torneo del último Grand Slam de la temporada, el US Open.

Por su parte, Jaume Munar (46), que consigue su mejor puesto, y Roberto Bautista (47) se mantiene en el Top-50. Además, Pedro Martínez (64), Roberto Carballés (84) y Carlos Taberner (100), completan la nómina de tenistas españoles que llegarán al US Open entre los 100 mejores tenistas del mundo.