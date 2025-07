Tenis. Alcaraz vence a Taylor Fritz y se cita con la historia en su tercera final en Wimbledon

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este viernes en la final del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre hierba, tras imponerse en un serio partido al estadounidense Taylor Fritz en cuatro sets (6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6)) tras dos horas y 49 minutos de juego. Carlos Alcaraz defenderá el título de Wimbledon el próximo domingo. El murciano ha vencido en la semifinal a un combativo Taylor Fritz para meterse en su tercera final consecutiva en el grande británico. Alcaraz buscará levantar su tercer título en el All England Tennis Club y así convertirse en el tenista español con más títulos allí, así como ser el primer tenista masculino desde Björn Borg, en 1980, en ganar dos dobletes Roland Garros-Wimbledon consecutivos. Continúa así la estratosférica racha de victorias de Carlos Alcaraz que ya se sitúa en 24 partidos consecutivos. Además, supone también el triunfo número 18 seguido en hierba y el 20 en el torneo de Wimbledon. Cifras impresionantes a las que se suman su condición de invicto en esta temporada en hierba y un 92% de partidos ganados a lo largo de su carrera en esta superficie. Todo ello en una semifinal en la que Alcaraz tiró de pragmatismo para superar al, hasta ahora, mejor sacador del torneo, Taylor Fritz. El de El Palmar, como ante Andrey Rublev y Cameron Norrie, se apoyó en su saque para decantar el partido a su favor. Así, sacó el 65% de sus servicios con el primer saque, con el que ganó el 88% de ellos. Además, consiguió 13 'aces' por tan solo tres dobles faltas. El español también supo sufrir para darle la vuelta a situaciones complicadas como volver a tomar la delantera en el partido tras ceder el segundo set y, en el 'tie break' del cuarto parcial, levantar dos puntos de set en contra, uno al resto, para acabar cerrando el partido con cuatro puntos consecutivos. Una dejada marca de la casa fue la manera de Carlos Alcaraz de entrar al partido. Un primer juego en el que llegaría el primer 'break', en todo una demostración de intenciones por parte del murciano. Rotura que confirmaría en blanco para tomar una distancia en el marcador que sería suficiente para adjudicarse la primera manga. Sobre todo, gracias a un saque con el que estuvo excelso --20 de 24 puntos ganados y seis saques directos--. Estaba dominando con su saque Alcaraz un partido con mucho ritmo en el que apenas había intercambios largos, debido también al tenis ofensivo de Fritz con el servicio. Una dinámica que se mantendría hasta el cuarto juego de la segunda manga, ahí el estadounidense amenazaría, aunque sin bolas de rotura, por primera vez el saque del murciano. Sin embargo, dos grandes puntos del español, con 40 iguales, mantendrían la igualdad en el set. Sí que llegaría la primera opción de quebrar el saque de Alcaraz para Fritz en el octavo juego, con 4-3 favorable al estadounidense y en un juego que se paró en dos ocasiones para atender a dos espectadores, pero primero con un gran saque, después con una volea y por último tras un intercambio, tornaría la igualdad al set. Algo que no podría hacer en el duodécimo juego. Ahí, el de El Palmar confirmaría los peores pronósticos cediendo en blanco su saque y permitiendo a Fritz igualar el partido (7-5). El ritmo vertiginoso de los juegos estaba pasando factura a un Alcaraz que había perdido la confianza con sus golpes, pasando de tres errores no forzados en el primer set a los 13 del segundo. Y a esa inercia negativa le pondría fin en el segundo turno de saque de Fritz de la tercera manga, consiguiendo, en blanco, su segundo 'break' en el partido. Además, el vigente campeón de Wimbledon había recuperado la sonrisa y la frescura sobre la pista. Una vez más, Alcaraz había dado la vuelta a la tendencia del partido en un abrir y cerrar de ojos. Y como ocurriera en el primer parcial, esa ventaja la administraría hasta el final del set, gracias a recuperar la solidez en su servicio, pero sin dejar de amenazar al resto. De hecho, acabaría cerrando el set con una nueva rotura en el noveno juego para el 6-3 definitivo, lo que le permitía iniciar el cuarto parcial con su saque. Se colocaba el murciano muy cerca de su tercera final consecutiva en las pistas del All England Tennis Club, y aprovecharía el arrancar sacando para tomar la delantera en el marcador del cuarto set, metiendo más presión a cada saque de Fritz. Sin embargo, el californiano supo mantener la tensión para no fallar con su saque y mandar el parcial a un 'tie break' que sería definitivo. En la muerte súbita, Alcaraz arrancó mejor con una ventaja de 4-1 tras conseguir un 'mini break' en el primer turno de saque de Fritz. Pero el estadounidense, con cinco puntos seguidos, dos al resto, le daría la vuelta al desempate y se colocaría 6-4 con dos puntos para mandar el partido al quinto set. Y de nuevo, cuando estaba contra las cuerdas, afloraría el mejor Alcaraz. Cuatro puntos seguidos para cerrar el encuentro y poner rumbo a su tercera final consecutiva en Wimbledon.