Tenis: alcaraz y Djokovic avanzan en Indian Wells

Alcaraz celebró su quinta victoria al cabo de siete duelos ante el búlgaro Grigor Dimitrov (42) al superarlo por 6-2 y 6-3, mientras que Djokovic venció al polaco Kamil Majchrzak (57) por 4-6, 6-1 y 6-2.

"En general, estoy muy contento con lo que hice hoy. Me encanta estar aquí, creo que por eso juego relajado, tranquilo y relajado", afirmó Alcaraz, que este año ya ganó el Abierto de Australia y el torneo de Doha.

El español enfrentará en la tercera ronda del primer Masters 1000 del año al francés Arthur Rinderknech (28), mientras que el serbio, dueño del récord de 24 títulos de Grand Slam, se medirá con el estadounidense Aleksandar Kovacevic (72) tras haber celebrado otra vez en Indian Wells, donde había caído en su debut en la edición 2025.

"Es un poco difícil encontrar mi mejor juego, sobre todo al principio del torneo, así que estoy contento de haber superado un reto. Kamil jugó un primer set fantástico, pero reactivé mi mente y cambié por completo mi actitud en el segundo", relató a su vez Djokovic.

"A partir de ese momento, sentí que tenía que encontrar mi mejor tenis en los momentos más importantes, sobre todo al principio del tercer set, y creo que lo conseguí", completó el serbio de 38 años.

También avanzó a la siguiente ronda el campeón defensor, el británico Jack Draper (14), quien reaccionó a tiempo y superó con parciales de 3-6, 6-3 y 6-2 al español Roberto Bautista Agut (93).

"Estoy muy orgulloso de volver a jugar a mi nivel tras la lesión que sufrí", declaró Draper, quien regresó al circuito en Dubái la semana pasada tras no jugar desde que se retiró en la segunda ronda del US Open 2025.

Otro clasificado a la siguiente ronda del Masters 1000 de Indian Wells es el juvenil brasileño Joao Fonseca (35), de 19 años y quien derrotó al ruso Karen Khachanov (16) por 4-6, 7-6 (9/7) y 6-4. (ANSA).