Tenis.- Alcaraz y Ferrero separan sus caminos: "Llegan tiempos de cambio para los dos"

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha anunciado este miércoles que Juan Carlos Ferrero ha dejado de ser su entrenador, separando sus caminos después de siete años en los que el murciano ha conseguido levantar seis Grand Slam y alcanzar el número uno del ranking ATP.

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", apunta el tenista murciano en un comunicado publicado en su cuenta de 'X'.

"Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", comienza una nota en la que agradece a Juan Carlos Ferrero el haber convertido los "sueños de niño" en "realidades". "Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", prosigue.

Alcaraz confiesa que con el entrenador valenciano ha conseguido "llegar a la cima", y que siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser "desde ahí arriba", el lugar por el que siempre trabajaron y al que siempre aspiraron llegar.

"Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", agradece el actual número uno del mundo al que ha sido su único entrenador en su etapa profesional.

Por último, Alcaraz deseó "lo mejor de corazón" para el futuro. "Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro", concluye.

La pareja formada por Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han conseguido seis Grand Slam --Roland Garros (2), Wimbledon (2) y US Open (2)--, ocho Masters 1000, ocho ATP 500, dos ATP 250, una medalla de plata olímpica y permanecer en el número uno del ranking 50 semanas.