Tenis: Alcaraz y Sabalenka a cuartos de final en Australia

Alcaraz, número 1 del mundo que busca su primer título del primer torneo de Grand Slam de la temporada, se impuso con parciales de 7-6 (8/6), 6-4 y 7-5 ante el estadounidense Tommy Paul (20) para sellar su boleto a la próxima ronda del Abierto de Australia, en el que aún no perdió 1 set.

"El nivel fue muy alto en ambos lados, así que estoy muy contento de haber ganado en tres sets", afirmó Alcaraz, que en la próxima ronda se medirá con el australiano Alex De Miñaur (6), quien superó al kazajo Alexander Bublik (10) por 6-4, 6-1 y 6-1 y al cual supera por 5-0 en el historial entre sí.

Por otra parte, reveló que Djokovic le envió un mensaje para reclamarle en broma por haber copiado su estilo en el primer saque, cuyo porcentaje mejoró mucho, según destacó el español de 22 años, que busca su séptimo título de Grand Slam, pues ya ganó dos veces Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

"Llevo mucho tiempo trabajando en ello, así que me alegra que mi porcentaje de primer servicio sea bueno. Nole me envió un mensaje el otro día diciéndome que le debía dinero por copiar su servicio", contó Alcaraz entre risas luego de su victoria ante Paul, tras lo cual aclaró que no se había dado cuenta del parecido con el saque del serbio.

Justamente Djokovic (4), de 38 años y dueño del récord de 24 títulos de Grand Slam, avanzó a cuartos de final sin jugar por el retiro del checo Jakub Mensik (17) por un problema en los abdominales.

"Es una decisión desafortunada. Después de los dos últimos partidos, he experimentado un dolor cada vez mayor, y el problema está en el lado izquierdo del abdomen", explicó Mensik a los organizadores del torneo.

El serbio espera en cuartos de final al ganador del partido entre el italiano Lorenzo Musetti (5) y el estadounidense Taylor Fritz (8), cuyo compatriota Learner Tien sorprendió al eliminar al ruso Daniil Medvedev par sellar su boleto a cuartos de final, instancia en la que jugará contra el alemán Alexander Zverev (3), quien venció al argentino Francisco Cerúndolo (21).

Zverev, finalista del Abierto de Australia 2025, se impuso con parciales de 6-2, 6-4 y 6-4, mientras que Tien (29), de 20 años, superó a Medvedev (12) por 6-4, 6-0 y 6-4 para clasificarse por primera vez a cuartos de final de un torneo de Grand Slam.

El alemán busca una "revancha" tras haber perdido la definición de la edición pasada del torneo contra el italiano Jannik Sinner (2), quien busca su tercer título seguido del Abierto de Australia y mañana se medirá por octavos de final con su compatriota Luciano Darderi (25).

En el cuadro femenino, en tanto, Sabalenka (1) aseguró su presencia en cuartos de final de un Grand Slam por decimotercera vez consecutiva al superar a la juvenil canadiense Victoria Mboko (16), de 19 años, por 6-1 y 7-6 (7/1).

Sabalenka buscará su boleto a semifinales del Abierto de Australia ante la estadounidense Iva Jovic (27), de sólo 18 años y quien superó a la kazaja Yulia Putintseva (94) con un sorpresivo parcial de 6-0 y 6-1.

La bielorrusa, que suma 2 títulos en el Abierto de Australia, va por su cuarta final en el torneo y busca una "revancha" luego de su dolorosa derrota ante la estadounidense Madison Keys (9) en la definición de la edición 2025.

También confirmó su presencia en cuartos de final Coco Gauff (3), quien se impuso con parciales de 6-1, 3-6 y 6-3 ante la checa Karolina Muchova (19) y enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina (12), quien venció a la rusa Mirra Andreeva (7), de 18 años, por 6-2 y 6-4. (ANSA).